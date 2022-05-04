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【HBO劇集】哥連費夫新劇演殺妻疑兇　展現黑暗面展奧斯卡影帝功力

娛樂 15:39 2022/05/04

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《The Staircase》

奧斯卡影帝哥連費夫（Colin Firth）在HBO原創犯罪懸疑劇《The Staircase》飾演殺妻疑兇，劇集與美國同步首播，將於明天（5月5日）在Now TV HBO GO自選點播上架。
 
改編自同名紀錄片及真人真事相關報導的《The Staircase》，講述2001年在美國發生的一宗離奇殺妻案，著名小說家Michael Peterson被控殺妻的事件。

當時Michael Peterson（哥連費夫飾）報案指回家看到妻子Kathleen Peterson（東妮歌莉飾）滿布鮮血躺在家中的樓梯底。

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警方到場經一連串搜證後，認為她是謀殺，而Michael Peterson有殺妻動機，原因包括妻子有份高額的保險。警方又從Michael Peterson的電腦找出多張男性裸照，Michael Peterson疑為雙性戀者。

一切證據都指向Michael Peterson，認為他謀殺了妻子，並將案發現場布置成為意外事故的模樣。Michael Peterson最終謀殺罪成立，被判處終身監禁。
 
一向給人優雅紳士感覺、多演正面角色的哥連費夫，如何詮釋謀殺妻子的小說家，表達其黑暗面。他將夥拍憑喜劇《一顆恨嫁的心》贏得金球獎影后的東妮歌莉，為大家揭開女主角被殺之謎。

撰文 : TOPick柴犬出動

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