【創業追夢】10萬元起家創出年銷600萬元時裝網店　愛血拼老闆娘：創業前先打工學人情世故

▲ 31歲的倪淑怡（Zoey）說自己是天生購物狂，可以將興趣變成事業創辦Blossom韓國服裝網店，感覺自己相當幸運。

不少人認為創業宜早不宜遲，90後倪淑怡（Zoey）就是一個好例子。大學畢業後入職廣告公司，但日夜顛倒的工作令她吃不消，於是決定裸辭並以10萬元創立Blossom韓國時裝網店。後來憑著努力，生意愈做愈好，每年營業額達600萬元。Zoey說年輕人宜先在職場學會人情世故，到自己擁有一盤生意時，便能跟客人溝通及管理下屬，有助生意發展。

女性是天生購物狂？Zoey肯定地說自己是屬於這一類。「我好鍾意買衫！讀大學時，到學生屋企補習後，定必到附近商場shopping，更一定『逢行必買』，不過買回來又不一定穿上，大多時放在衣櫃裏原封不動，到下季覺得不流行就會丟掉。相當浪費之餘，甚至懷疑自己當時是否有點病態。」

▲ Zoey於6年前開設Blossom韓國服裝網店，最近更擴展至售賣健康及護膚產品，規模愈做愈大。(湯致遠攝)

後來，她由幫襯實體店轉戰網購，還特別鍾情韓國服裝，但當時網購仍未盛行，運費相當昂貴，要購買一定數量才可減輕費用。「於是我把心水服飾的相片放在Facebook及Instagram，望吸引其他網民一起落單。」

網民反應不錯，於是她便開始替網民訂購，但這時並非為做生意，純粹想慳回運費成本，不過卻意外發現每月有3、4千元的收入。「當時我讀大學，這收入算是不錯，可補貼我買衫的開支。」

忙碌的廣告工作

在理工大學修讀市場營銷管理學的Zoey，畢業後加入一間大型的廣告公司。為了專心發展事業，故沒再為網友集運訂貨。初出茅廬的她工作相當落力，經常因籌備大型項目而要工作至凌晨，明早又如常上班，精神及體力被透支，甚至因壓力感到非常沮喪。

她說：「當時覺得我的生命好像只有工作，根本沒時間娛樂，家人及朋友甚少見面，工作兩年後，開始反思這生活是否適合自己。」

▲ 畢業後Zoey曾在公關及廣告公司工作，令她眼界大開。(湯致遠攝)

此時她回想從前網購的日子，覺得自己都算做得不錯，於是決定辭掉廣告公司工作重操故業，於2016年投入10萬元開設韓國時裝網店，並在觀塘區工廠大廈租了一間100呎的舖位。

後來她發現在網站所訂的貨品，部分非真正韓國製造，決定親自到韓國買貨。由於對入貨毫無概念及認識，於是她便報讀一個韓國批發貨品的課程，因此要到韓國3天實地考察兼學習，學懂和認識當地的批發商圈、物流等程序……她自言此課程讓她獲益良多，大開眼界！

隨後她便每個月1至2次到韓國入貨，時間表更相當緊密。「由於韓國批發店都是凌晨開舖，我會由深夜工作至清晨，回酒店食早餐梳洗睡兩小時後，中午起床把新買的服裝拍攝並放上網，一直工作到晚上，9時開始做網上直播，節目完畢又再去批發店入貨，一直忙個不停。」

▲ 她會充當模特兒一職，試穿最新的韓國服飾給客人看。(被訪者提供)

跟客人建立良好關係

憑著Zoey的拼搏，網店生意額不斷上升，每年生意額平均有600萬港元，如此佳績如何達到呢？「跟客人建立關係是很重要，每周做直播，除了介紹新貨，又可以跟網友傾下偈，像老朋友聚舊一樣，很有親切感！我性格是有話直說，當有客人訂一款衫跟她從前訂的有點相似，我會提醒她已有同款式毋須再訂，所以很多客人對我非常信任。」

她心思縝密，更特別請來3位高度不一的模特兒試穿服裝。「Model分別約150cm、160cm及170cm高度，讓網民看到不同高度穿出來的真實效果。」

由於得到客人的支持，Blossom共搬了3次舖，愈搬愈大，由起初的100呎到今年6月再搬到過千呎的新舖。現在公司共有4位員工，貨品種類擴展至售賣健康及護膚產品，規模愈做愈大。

▲ 自從成為母親後，Zoey 便經常跟兒子到處遊玩，享受親子樂。(被訪者提供)

生意再好，也難敵疫情的影響。「疫情之初，大家都沒有心情網購買衫，於是變陣售賣口罩和搓手液，生意總算勉強維持到。到了第五波，我們售賣快速檢測劑，以接近成本價賣出，只賺微利以支付日常開銷。」

雖然生意受打擊，但她並沒想過裁員或放無薪假，早前第五波疫情最嚴峻的兩個星期，甚至安排員工留家不用返工也不扣工資。「做老闆有責任照顧員工，因她們家中有老有嫩，留在家會較安心。」

新手媽媽以家庭行先

2020年，Zoey誕下兒子成為新手媽媽，工作的心態上也因此有所改變。「以前是工作狂，工作佔去9成時間。記得生仔前兩天仍做網上直播，生仔後的第二日，我更叫老公帶部電腦去醫院，因正值聖誕和新年這個旺季，需要回覆客人及定單。隨著兒子日漸長大，現在已1歲半了，跟父母有更多互動時間，我需要花時間和他相處。」

現在一星期的行程是這樣：閒日早上回舖頭工作，晚上6時放工即回家陪囝囝食飯，到他入睡才做文書工作和回覆電郵，到周末把工作交給員工處理，專心一致陪伴兒子。「我相信所有職業女性在做媽媽後，為了見證孩子的成長，都會把家庭放在首位！」

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她自言，當初創業並沒有家庭負擔，可無任何顧慮勇往直前，故她寄語一眾想創業的年輕人，最好趁後生把握機會，最理想是先打工才創業，因工作可以學懂人情世故。她以過往在廣告公司的過來人身份，學懂在職場上面對不同人的相處方法，對現在管理員工確實有莫大裨益，這點她認為是創業人士絕對需要注意的地方。

記者：招美寶