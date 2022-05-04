【東鐵過海】視察東鐵線會展站　特首稱港鐵路重要里程碑

▲ (新聞處提供)

東鐵站將在5月15日開通過海。行政長官林鄭月娥今日（４日）到灣仔北視察東鐵線過海段新建的會展站，表示是本港鐵路發展的一個重要里程碑。

林鄭月娥在運輸及房屋局局長陳帆和香港鐵路有限公司（港鐵公司）主席歐陽伯權博士及行政總裁金澤培博士陪同下視察會展站月台及大堂，並聽取港鐵公司代表介紹站內的設施和特色。隨後參觀康樂及文化事務署的灣仔游泳池，新游泳池及體育館樓高五層，建築物採用環保設計，包括在天台裝設太陽能板，獲香港綠色建築議會授予綠建環評新建建築金級認證。其後在警務處處長蕭澤頤陪同下視察位於銅鑼灣、同樣為配合興建鐵路而須拆卸重建的警官會所。



特首稱，沙中線項目自2012年展開工程以來遇上各種不同挑戰，感謝港鐵公司、工程團隊、承建商和各政府部門努力不懈，迎難而上，令項目得以順利完成，是本港鐵路發展的一個重要里程碑。

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責任編輯：余思嵐

