  • 28°C
香港時間 : 2022504日 (週三) 16:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東鐵過海】視察東鐵線會展站　特首稱港鐵路重要里程碑

社會 15:44 2022/05/04

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(新聞處提供)

東鐵站將在5月15日開通過海。行政長官林鄭月娥今日（４日）到灣仔北視察東鐵線過海段新建的會展站，表示是本港鐵路發展的一個重要里程碑。

林鄭月娥在運輸及房屋局局長陳帆和香港鐵路有限公司（港鐵公司）主席歐陽伯權博士及行政總裁金澤培博士陪同下視察會展站月台及大堂，並聽取港鐵公司代表介紹站內的設施和特色。隨後參觀康樂及文化事務署的灣仔游泳池，新游泳池及體育館樓高五層，建築物採用環保設計，包括在天台裝設太陽能板，獲香港綠色建築議會授予綠建環評新建建築金級認證。其後在警務處處長蕭澤頤陪同下視察位於銅鑼灣、同樣為配合興建鐵路而須拆卸重建的警官會所。
 
特首稱，沙中線項目自2012年展開工程以來遇上各種不同挑戰，感謝港鐵公司、工程團隊、承建商和各政府部門努力不懈，迎難而上，令項目得以順利完成，是本港鐵路發展的一個重要里程碑。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【天氣預測】周日母親節多雲有驟雨　下周一起落足4日雨
今日 11:04
【天氣預測】周日母親節多雲有驟雨　下周一起落足4日雨
【盜竊案】疑墮虛擬貨幣騙案　女子損失150萬港元
今日 15:01
【盜竊案】疑墮虛擬貨幣騙案　女子損失150萬港元

你可能感興趣

【天氣預測】周日母親節多雲有驟雨　下周一起落足4日雨
今日 11:04
【天氣預測】周日母親節多雲有驟雨　下周一起落足4日雨
【盜竊案】疑墮虛擬貨幣騙案　女子損失150萬港元
今日 15:01
【盜竊案】疑墮虛擬貨幣騙案　女子損失150萬港元
金澤培 歐陽伯權 太陽能 運輸及房屋局 陳帆 文娛藝術 設計 警務處 鐵路 林鄭月娥

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
12:28 2022/05/03
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
【食用安全】港婦筲箕灣酒樓吃$900長腳蟹中伏　驚見蟹肉鬆散霉晒：以為上咗水就唔識郁
18:47 2022/05/03
【食用安全】港婦筲箕灣酒樓吃$900長腳蟹中伏　驚見蟹肉鬆散霉晒：以為上咗水就唔識郁