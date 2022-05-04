建制派料陳茂波連任財爺機會大　AO、議員同樣有望升官？

▲ 多個建制消息都表示，下屆政府的財政司司長，陳茂波連任的機會相當大。（陳國峰攝）

特首選舉唯一候選人李家超，本周日肯定會高票當選，外界焦點已轉為關注組班情況。其中，多個建制消息都表示，下屆政府的財政司司長，陳茂波連任的機會相當大。

有熟悉中方消息指，北京重視香港的國際金融中心地位，也高度關注金融安全潛在的風險問題，因此極重視未來的財金班子。有親中人士形容，做過保安局局長的李家超重視國家安全，自然明白金融安全的重要性。

多個建制中人均表示，陳茂波已擔任5年財爺，若繼續過渡至下屆政府，一來駕輕就熟，二來較穩陣，亦信得過。

事實上，在上周的立法會大會上，多名議員更公開表態支持陳茂波連任，大讚他是一個有能力、有擔當的財爺，在場的陳茂波則會心微笑。

▲ 特首選舉唯一候選人李家超，本周日肯定會高票當選。（經濟日報資料圖片）

至於下屆政府第二把交椅的政務司司長之位，建制圈子的消息指，保安局局長鄧炳強仍是大熱，但政制及內地事務局局長曾國衞最新走勢向上。

而下屆局長人選方面，建制圈子盛傳，政務官（AO）出身的廣播處長李百全入主港台後，大力整頓，工作表現獲北京賞識，很大機會更上一層樓。

立法會選委會界別議員，亦是下屆局長的「人才庫」。據了解，主力替李家超撰寫政綱的競選辦副主任黃元山、華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然、中電中國區前行政總裁陳紹雄，以及民建聯張國鈞和葛珮帆等，均獲列在推薦名單之上。

其中身兼行政會議成員的張國鈞，早前有傳或擔任下任民政局局長，但隨傳曾國衞升任政務司司長的行情，近日突然看漲，政圈人士認為，張國鈞亦有機會改為接掌政制局。

資訊科技界出身的葛珮帆，有機會加入改組後的創新科技及工業局，但政圈普遍預計，創科局現任局長薛永恒留任機會大，料葛或只任副局長。她今日回應時僅指：「我沒有收到任何消息。」

另外，隨着多個選委會界別席位有機會懸空，建制派政黨對補選席位亦正摩拳擦掌。據了解，新民黨料派出該黨中委、澳門前特首何厚鏵姪子何敬康出戰。

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