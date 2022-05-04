【復課】新增17宗學校呈報陽性個案　涉12名學生及5名職員

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本港今日（4日）新增313宗確診個案，包括22宗輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

歐家榮表示，今日逾2200間學校復課，共17宗學校呈報陽性個案，涉及12名學生及5名職員，分別來自17間學校，包括2間幼稚園、8間小學、7間中學。他說，有8名學生在假期後沒有上學，有13人今早採樣，其餘4人是昨日採樣。

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責任編輯：郭詩詩