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【第五波疫情】本港今增313宗確診　包括22宗輸入個案【不斷更新】

社會 16:25 2022/05/04

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮（左）和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片）

本港疫情持續回落，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（4日）下午出席疫情記者會，交代最新疫情。

歐家榮表示，本港今增313宗確診，當中112宗屬核酸陽性，201宗屬快測個案，累計逾119.2萬宗確診。而確診個案中，包括22宗輸入個案，有2宗在抵港第12天檢測陽性，衞生防護中心料均屬復陽個案。

【16：45】

歐家榮表示，過去4天確診數字徘徊在300宗左右 ，維持穩定水平，而過去兩週確診的數字也顯示疫情有緩慢穩定向下的趨勢，但仍要留意，因現時個案數字對比之前幾波，仍在相對高水平，政府目前的防控策略仍是希望盡量控制，將數字壓到最低，始終長者感染後出現併發症的機會較大。

【16：40】

再多3名染疫者離世，包括一名59歲在竹篙灣隔離期間離世男子。【詳情即看：下一頁

【16：35】

新增17宗學校呈報陽性個案，涉12名學生及5名職員，包括兩名幼稚園學生。【詳情即看：下一頁

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記者：黃小冰

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