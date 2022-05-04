【死亡個案】再增3人病歿　59歲男病人竹篙灣隔離期間離世

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（右）

本港今日（4日）新增313宗確診個案，包括22宗輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

歐家榮表示，公立醫院再呈報多3宗個案，病死率是0.76%，今波累計共9115宗死亡個案。李立業指，現時仍有1,170名病人留醫，再多3人危殆，1人無打針，1人已打一針，1人已打兩針，目前有7人在深切治療部留醫。

當局再呈報3宗患者離世，其中一名59歲男病人是5月1日離世，其餘2人昨日離世涉及1男及1女，年齡分別是85歲及90歲，其中一人為院友，當中1人沒有打針，有1人已打了一針。

他說，59歲男病人本身有長期病患、高血壓、糖尿病及腎衰竭，2018年亦曾做腎移植，而病人亦另有睡眠窒息症及心臟衰竭。

他於4月28日的檢測呈陽性，其後被安排到竹篙灣檢疫中心接受隔離，至5月1日中午，有民安隊發現他在房內不醒人事，當局已即時派醫療隊到現場為病人急救，而民安隊亦隨即召喚救護車，將其送到北大嶼山醫院急症室。院方曾為他搶救，但其亦沒有心臟跳動，插喉後亦發現其血糖低，曾為他用5劑強心針，惟病人於下午2時59分證實離世。

被問到長期病患者確診後是否應送院治療而非送隔離設施，李立業表示59歲男病人本身有長期病患，惟檢疫措施不方便評論，又指中心由民安隊負責，故病人當時的詳情需民安隊查詢，而當局的醫療站資料顯示，當日中午12時51分接獲民安隊通知有病人在房間昏迷，隨即安排醫療隊到現場為病人急救，而民安隊亦隨即召喚救護車，沿途一直有為病人急救。

歐家榮就表示，當接收到病人確診時，如病人是透過網上平台登記，已有訊息提醒其如有危險徵狀需要馬上到急症室，當局亦會了解患者家居環境、在家檢疫的能力等而作出分層、分流的治療決定是家居隔離或送隔離設施，但表示不會就個別個案作出評論。

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責任編輯：郭詩詩