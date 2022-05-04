【價值觀教育】多媒體教材支援教師及學生　楊潤雄冀提升青年人學中國歷史興趣

▲ (楊潤雄社交網站fb圖片)

今日是「五四青年節」。教育局局長楊潤雄今日（4日）表示，期望學校靈活運用這套多媒體教材，配合教育局開發的學與教資源一併使用，讓學生走進多姿多彩的歷史時空旅程，提升學習中國歷史的興趣，加深對中華文化的感悟，並培養國家觀念和國民身分認同，成為對社會有承擔，具國家觀念、香港情懷和國際視野的新一代。

楊潤雄在社交網站指，教育局、香港中國學術研究院、國史教育中心（香港）聯合舉辦《中國通史》多媒體教材套發布會暨專題講座，目的是向教育界推介這套全新編製的多媒體教材，支援教師教授及學生學習中國歷史。

他又引述國家主席習近平說話，「青年興則國家興，青年強則國家強；青年一代有理想、有本領、有擔當，國家就有前途，民族就有希望。」，期望青年人好好學習「五四運動」的愛國精神，承擔起愛國愛港，建設國家和香港的使命和責任。

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責任編輯：余思嵐