【工廈重建】標準金額補地價計劃至今收9申請　5幢已簽契工廈以逾20億補地價

▲ 標準金額補地價計劃至今收到9宗申請。（資料圖片）

工廈重建補地價先導計劃實施1年多，發展局局長黃偉綸交代計劃成果指，截至今年4月中，共有9宗合資格地契修訂申請人選擇以標準金額補地價；其中5宗已簽立契約修訂文件，修契後全部作商業／現代工業用途。

發展局與地政總署於2021年3月中推出以「標準金額」徵收工廈重建補地價先導計劃，為涉及重建1987年前落成工廈的土地契約修訂，提供以「標準金額」補地價的選項，作為傳統估價機制的替代選項。先導計劃旨促進老舊工廈加快完成重建所涉及的修契程序，讓有關土地早日轉型作更切合社會需要的用途。

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責任編輯：陳梓蔚