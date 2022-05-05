【靚太廚房】30分鐘輕鬆完成台式芝士肉鬆蛋餅 美食Blogger教自製餅皮+台式海山醬

▲ 由餅皮、台式海山醬到芝士肉鬆蛋餅都可以自己在家一手包辦！

雖然暫時未能到台灣旅行，但我們仍能在家按自己口味製作台式蛋餅，重溫台式滋味!美食Blogger Joyce閒時喜歡在Facebook專頁J.miAka 寵愛宅分享DIY食譜、下廚心得及生活點滴。最近，她就教大家由餅皮、台式海山醬開始，整一份自家原味道的芝士肉鬆台式蛋餅。

▲ 台式蛋餅（芝士肉鬆餡）。(圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。)

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▲ 台式蛋餅材料（芝士肉鬆餡）。(圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。)

餅皮材料（可做四塊，食剩用烘焙紙分隔放密實袋後放雪櫃）

低筋麵粉 90克 木薯粉 45克 凍水 250克 海鹽 1克

芝士肉鬆蛋餅材料 (一份)

雞蛋 2隻 芝士碎 25-30克 豬肉鬆 10克 海鹽 1克

台式海山醬材料

黃糖 10克 茄汁 20克 是拉差辣醬 5-7克 熱水 8克 海鹽 少許

做法

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1) 先做餅皮：將麵粉及木薯粉過篩，加少許鹽後倒入室溫水，用手動攪拌器攪拌至沒有粉粒，最後加入蔥粒拌匀。

2) 預熱平底鑊後，掃少許油（薄油沾滿鑊面），倒入80-100克粉漿，快手推匀鑊面，以中小火煎50秒-1分鐘至熟，反轉另一面煎50秒至熟，即可移到烘焙紙上備用。

3) 重覆步驟1及2煎餘下粉漿，餅皮之間用烘焙紙相隔。

4) 2隻雞蛋加少許鹽，拌匀後倒入已下油的熱平底鑊，蛋汁可留起少許最後黏合作用，中小火煎10秒，蛋漿半凝固即鋪上步驟(2)的餅皮，待蛋熟即可用鑊鏟及筷子協助小心反轉。

5) 在餅皮下端放上芝士和肉鬆，用鑊鏟慢慢捲起並輕輕壓實，最後倒入剩下蛋漿並捲起，即可上碟。

海山醬做法:把海鹽、黃糖、茄汁及是拉差辣醬、熱水拌匀即成。

▲ 芝士肉鬆蛋餅完成。(圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。)

貼士:

製作台式海山醬時，可按個人辣度喜好去加減是拉差辣醬。

如有需要，餡料可轉為吞拿魚、玉米。亦可另加沙拉醬，就會更好食。

台式蛋餅餅皮整好放涼後，用烘焙紙相隔放入密實袋，可放冰箱。食用前，回溫即可。

做蛋餅的餅皮時，應在蛋漿未完全熟透時就要加入餅皮，否則蛋漿凝固就會造成分層，影響造型。

以上內容及圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。

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