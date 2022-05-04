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梁熙憶年少追夢作曲做監製　吳傑莊趁五四青年節開「元宇宙議辦」

政治 16:14 2022/05/04

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梁熙在美國讀大學時，和朋友一起拍MV。（梁熙Facebook圖片）

今日是五四青年節，37歲的立法會議員梁熙話，自己常思考，應如何界定青年，認為除了年紀，還要有一顆追夢的心，他亦趁機回憶自己的年少夢。

梁熙說，在美國讀大學時，有段時間很喜歡作曲，當時更和兩位喜歡電影的朋友，幫其作品拍了一個MV，更奪得當年學校電影節的最佳影片，不過，梁熙話，自己不是MV的男主角，只是做了監製，MV故事亦非他本人情史，而是和朋友共同創作的。

梁熙續指，15年前，器材及電腦軟件都沒有今天那麼先進，謙稱現時回看，仍有好多不足，但當年製作過程，與朋友合作，足夠他回味一世，又感激當年朋友願意一齊追夢。梁熙表示，現在追夢的心不變，當選立法會議員後，希望可以做得更好，希望有天，當大家提起「梁熙」這個名字的時候，會以務實、有承擔來評價。

吳傑莊首設元宇宙議員辦公室。（吳傑莊Facebook圖片）

選委界立法會議員吳傑莊亦在青年節推出「元宇宙議員辦公室」，他稱自己接觸地區居民時，發覺年輕人喜歡嘗試新事物，也對創新、創意科技甚感興趣，所以決定另闢蹊徑接觸年輕人，吸引更多年輕人參與地區事務，也可為地區居民提供全天候服務，令議辦工作更多元化和更加貼近巿民需求。

其議辦今日亦舉辦了一個「五四青年節攝影比賽暨元宇宙展覽」，號召年輕人參加，勝出者除了有獎品，得獎作品更可在「元宇宙議辦」中展覽。

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