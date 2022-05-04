【食物外送】外賣平台投訴去年增2倍　食環署擬要求食肆保障外賣食物安全

▲ （彭大偉攝）

市民近年都愛用食物外送平台叫外賣，消委會接獲投訴急增逾5倍，主要涉及送餐延誤、取消送遞等。食物及衞生局局長陳肇始今日（4日）表示，正計劃在現有的發牌制度下，明確要求食店持牌人須確保交由網上平台或外送服務承辦商送遞的食物皆符合相關持牌條件，稍後會訂定此計劃的具體安排，以進一步保障食物安全。

立法會議員張國鈞在會議上提出質詢，指政府會否研究設立監管該等平台的機制，以保障消費者的權益。食衞局局長陳肇始指，在去年共接獲164宗有關外送網上平台涉及食物安全投訴中，跟進後對其中2宗涉及食物含有異物並有足夠證據的個案，引用該條例檢控食肆負責人，而相關涉案人士已被定罪。另去年有77宗食物外送網上平台涉及《商品說明條例》的投訴，較2020年的20宗大增超過2倍。

她又稱，食物安全中心特別向本港主要網購食物送遞商發出在疫情下須注意的外送食物事項，提醒相關經營者保持清潔及衞生，確保外送食物符合合適的溫度控制，以保障食物安全。又提醒消費者可向消費者委員會求助，協助解決糾紛。



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責任編輯：余思嵐