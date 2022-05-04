【抗癌媽媽】堅強母抗癌8年捱過70次化療　4歲女兒生日願望︰媽媽身體健康

▲ 台灣藝人余苑綺患癌，至今已完成70次化療。

台灣藝人余苑綺8年前患癌，曾經3次復發，至今已完成化療70次。一對年幼子女是余苑綺抗癌的力量，她為了孩子才能一次又一次捱過化療。4歲女兒乖巧懂事，知道媽媽患病了，不時要進出醫院，她的生日願望都是「媽媽身體健康」，令媽媽和身邊人都感動。

綜合台灣傳媒報道，現年39歲的余苑綺是資深藝人余天和李亞萍的女兒，她與丈夫育有4歲女兒「樂樂」和2歲半兒子「小可愛」。2014年，她不幸確診直腸癌第三期，至今曾三度復發，已進行過70次化療。她其中一次復發是2019年10月誕下兒子，產後一個星期發現直腸癌復發，癌細胞已擴散至肝、肺等器官。

最新影片︰

懂事女兒願媽媽身體健康

余苑綺的弟弟余祥銓早前向傳媒透露，外甥女樂樂生日，以及當每次有人慶生時，她都會在蛋糕前許願說「祝媽媽身體健康」。年紀小小的她知道媽媽身體不適，有時媽媽身在醫院，她會表現堅強地說「媽媽又去醫院了」，懂事得讓人心疼。

▲ 女兒的生日願望是「媽媽身體健康」。（facebook圖片）

縱然抗癌之路艱辛，但余苑綺一直勇敢又積極地面對，獲得很多人支持。只是對於一些網民的荒謬留言，她早前發帖文一一解答。有人說她化療70次，為什麼還有頭髮？她解釋不是每種化療藥物都令頭髮掉光，而她「最嚴重的時候是掉了1/3以上的髮量」。因為有了孩子，她更有勇氣接受化療︰

當宣布癌症復發，你還有一個不到一個月跟2歲孩子在你身邊的時候，你就會知道為什麼可以做到70次的化療。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

花逾百萬治癌 化療無效

余苑綺多年來抗癌已花費約500萬台幣（約130萬港元），有人嘲諷她因爸爸余天有錢才能得到治療。她反駁指自己有醫療保險，加上平常很節儉，也有儲錢的習慣，因此能負擔醫療費用，不用花爸媽的錢。

只是經過了70次化療，余苑綺的身體出現抗藥性，化療已對她無效，癌症指數飆升，她正接受沒有副作用的最新放射性治療。作為兩個孩子的媽媽，她絕不放棄，抗癌的同時也要好好生活，「化療在做，生活還是要過」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳