【生命鬥士】打破醫生斷言剩4月命舉行1歲生日會　爸媽大讚「張保仔」︰想啲人知佢好叻

▲ 男嬰「張保仔」打破醫生斷言剩4月命，日前舉行了1歲生日會。

生命小鬥士「張保仔」1歲生日了！本港男童張允祈（Kaeden）患有先天性大血管移位，曾接受心臟手術惜失敗，醫生曾斷言允祈或只有4個月命。生命很奇妙，張保仔打破醫生之言，日前開了1歲生日會，收到滿滿的祝福與愛，爸媽想更多人知道愛兒很叻，盼被兒子的堅強和勇敢所鼓勵。

患先天性大血管移位 手術不成功

張允祈（Kaeden）的乳名是「張保仔」，是爸媽取名，象徵張家保護的囝囝，希望用一生去保護他。張保仔甫出生發現患有先天性大血管移位，屬先天性心臟病一種，接受心臟手術，可惜過程失敗，身體各個器官陸續出現問題，當時醫生曾斷言張保仔或許只剩4個月命。

▲ 張保仔4月30日1歲生日，提早一天在醫院戶外開生日會。（圖片︰「張保仔！邁向偉大航道！」fb）

爸媽為兒子開設了facebook專頁「張保仔！邁向偉大航道！」，記錄寶貝兒張允祈的戰鬥歷程，「有信，就有心；有心，就有希望；有希望，就有奇蹟」。

然而，醫生去年指張保仔的病況無法醫治，隨時有生命危險，今年3月，醫生表明只會做基本的維持，而爸媽忍痛接受醫生建議，決定如兒子情況惡化，放手讓院方開藥讓保仔睡覺舒服地離去。

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打破醫生斷言剩4月命

張保仔展示了生命的奇蹟，他一直努力，在4月30日度過了1歲生日。爸媽近日在facebook專頁分享了兒子1歲生日派對的情況和感受。張保仔一直留在兒童深切治療部（PICU） ，各醫護在百忙中幫手安排保仔生日會，生日會在早一天星期五（29日）舉行，爸媽開心兒子可以離開PICU病房，雖然知道離開病房會有一定危險，但決定冒險去進行生日會，讓兒子到戶外曬太陽，感受多些世界。

在醫護安排下，提早一日，張氏一家出去公園慶祝，張保仔狀態好好，很喜歡推住床仔四圍去。在生日正日，紓緩治療姑娘幫忙印腳印，一家三口有唱生日歌、食蛋糕和拆禮物，非常滿足。爸媽感受至深，

自己都無諗過保仔可以真正咁開一個1歲生日會……但佢又成功咗！可能對其他人唔係一件好特別嘅事，但對我哋一家三口嚟講個意義真係特別大。對保仔嚟講亦係一個重要里程碑！

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生命小鬥士創造奇蹟

爸媽雖然明白兒子度過1歲不是代表他會康復，不過想引證予更多人，囝囝允祈在爸媽心目中是非常叻！

只想啲人知佢好叻……保仔一直戰鬥之路係點樣走，保仔有幾叻，經歷咗幾多危機，創造幾多奇蹟。

▲ 好多公仔陪著張保仔，當中更有手縫娃娃。（圖片︰「張保仔！邁向偉大航道！」fb）

收到滿滿的祝福與愛

保仔不是一人抗病，有很多愛錫他的人陪伴左右，一歲生日就收到很多禮物，爸媽分享了很多生日照片，見保仔收到各式禮物，有毛公仔、麵包超人蛋糕、衫仔、腳印仔、生日卡、利是、DIY生日曲奇等等，滿載著愛。父母相信兒子感受到大家的祝福，

Yeah！順利過咗1歲生日，今日（2日）開始拆禮物同埋玩食禮物。保仔心情都唔錯，好多時都有開眼仔玩玩。

不少網民很感動，大讚張保仔叻叻豬，祝賀他生日快樂、身體健康，繼續創造更多奇蹟。而爸媽願保仔的堅強故事可以成為其他人的鼓勵。

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責任編輯︰顏紫燕