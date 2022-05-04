【廉政公署】去年接獲2,264宗貪污投訴　私營機構投訴升3成

▲ 廉政公署去年接獲2,264宗貪污投訴，私營機構投訴升3成。（李榮忠攝）

廉政公署今日（4日）公布去年廉署共接獲2,264宗貪污投訴（不包括選舉相關投訴），較2020年上升了18%；可追查投訴由1,457增至1,738宗，投訢主要集中私營機構，相信與疫情緩和之後經濟活動恢復有關。私營機構貪污投訴，以樓宇管理、建造業，以及金融及保險業3個界別佔最主要，當中樓宇管理佔整體37%。

廉政專員白韞六回顧廉署去年的整體工作概況，形容是，「既富挑戰，又取得豐碩成果的一年。」去年接獲2,264宗貪污投訴（不包括選舉相關投訴）較2020年增加340宗，上升了18%；可追查投訴由較前年上升19%，由1,457增至1,738宗。他指投訢主要集中私營機構，相信與疫情緩和之後經濟活動恢復有關。

私營機構貪污投訴，較2020年有3成增幅，由1,134增至1,482宗，以樓宇管理、建造業，以及金融及保險業3個界別佔最主要，當中樓宇管理有549宗，佔私營機構投訴整體37%。白韞六指，樓宇管理投訴近年有下降趨勢，惟去年略有反彈。至於建造業，去年廉署採取連串執法行動，令更多受敲詐的建築工人願意挺身舉報，由2020年全14宗大幅增至70索，廉署共檢控7人。

在金融及保險業界佔142宗，較去年上升42%，當中對保險業界投訴大幅上升83%，至44宗。白韞六指，廉署觀察到涉及保險的貪污詐騙手法層出不窮、更規模，早前更搗破兩個騙款共涉及7,700萬的詐騙集團，其中一個保險經紀涉嫌安排癌症病人頂包投保人騙取保費。

在關於所有政府部門的貪污投訴，較去年輕微上升3%，增至645宗，當中警務處的投訴佔150宗，較前年減少1成3；而公共機構則下降1成5，減少至137宗投訴。

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記者：李榮忠