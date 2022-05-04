【誤導警員】女童會所泳池疑溺斃　1名救生員認作假口供候判

▲ 被告朱禮言今承認明知地誤導警員罪，等候社會服務令報告後始判刑。（資料圖片）

7歲女童疑於馬鞍山帝琴灣泳池遇溺後離世，泳池負責人及2名救生員涉虛報事發時有2名救生員當值，惟只有1名救生員當值，分別被控明知地誤導警務人員等3罪，其中1名救生員今（4日）於沙田裁判法院承認控罪，押後至5月18日判刑，先索取社會服務令報告；另外兩名被告則押後至6月8日進行答辯。

3名被告為朱禮言（25歲，救生員）、戴翔（20歲，救生員）、莫肇毅（28歲，泳池服務承辦商），分別被控1項明知地誤導警務人員。

朱禮言今承認控罪，據朱承認案情指，本案7歲女死者一家於2021年9月22日下午，到帝琴灣探望朋友。死者及另外4名小童由死者父親的朋友帶到會所泳池，其間主要在淺水區玩耍追逐。

及至傍晚6時許，死者母親發現死者失蹤，有男泳客則發現死者身處池底，並已失去知覺，附近泳客與朱遂將死者救起。死者被送到威爾斯親王醫院搶救後證實不治，死因為遇溺。警方當晚到案發泳池調查，朱在錄取口供時稱，事發時另1名救生員正在泵房檢查。

惟警方翻查閉路片段發現，另1名救生員於傍晚6時半才到達案發泳池，較早前則於另1個泳池當值。朱於11月4日被捕後，於警誡錄影會面時，才承認案發當日向警員說謊。朱稱，當日下午5時至6時半，涉案泳池只有他當值。

警方檢驗朱、另1名救生員及泳池判頭的手提電話，發現3人透過WhatsApp「夾口供」。期間朱報稱當日有意外發生，由於案發時只有朱當值，有人則稱「咁就咁啱浸左件啦，咁就飛一件過去幫手頂住」。

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記者：梁錦麟