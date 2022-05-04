【前夫的愛】張敬軒處男執導拍攝手機電影　向一班「前夫」致敬

▲ 張敬軒處男執導！

歌手張敬軒近日受到手機品牌邀請出任導演，以全手機拍攝手機電影《前夫的愛》。作為處男執導兼向來處事甚高要求的軒仔坦言在片場時相當緊張：「因為喺拍攝現場，全部crew嘅工作人員都突然間改口叫我做『導演』，所以每次聽到我都覺得好大壓力，不過亦都因為呢個壓力，驅使我有個動力，希望做得更加好。」

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透露故事親身經歷

在劇本方面，編劇陳詠燊Sunny Chan預備了四個劇本，二人商討後，決定選用現在的故事，軒仔亦表示最喜歡這個劇本。他更分享親身經歷：「雖然呢個只係虛構嘅故事，但實情喺我身邊係真有其事。曾經有位男友人問我，可唔可以幫佢拎到Mirror嘅海報，仲話係不惜任何代價，佢話好想送畀佢太太做禮物氹佢開心，所以呢個男仔成個過程係排除萬難，用盡各種可行方法，只係希望拎到張海報令佢心愛嘅人一笑。」



軒仔又指在整個過程感受到很有愛，故有此想法拍為電影，向這班「前夫」致敬，加上他對於上年出現的社交群組例如「前夫關注組」一直有很深刻感受，覺得這份情十分難得。

問到故事中最喜歡的部份，軒仔謂：「我會選一開始飾演『換燈箱職員』嘅陳湛文，去到最後有一個反高潮嘅鋪排。」不過軒仔亦溫馨提示大家：「故仔係純屬虛構，偷嘢係唔啱㗎。」

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製作過程並不容易

最後在製作過程中，軒仔表示最困難是經驗不足：「唔好話經驗少，係直頭冇呢方面嘅經驗呀！哈哈。」所以軒仔十分感謝團隊的幫忙：「無論係監製編劇嘅Sunny Chan，定係美指嘅張蚊，定係整個團隊，不能一一盡錄，有佢哋嘅幫手、參與，先成就到呢件事。」

今次體驗亦令軒仔有另一番的體會：「因為之前一直係從藝人或者演員嘅角度出發去工作或者去睇一件事，但當調番轉頭，從一個幕後、一個導演去睇番出嚟，又係另一回事。」