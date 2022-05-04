【升學出路】都大新學年開辦2個新碩士課程 分別涉樂齡科技及紓緩照護
香港都會大學開辦2個新護理相關碩士課程，其中「智能安老及老年學理學碩士」與嶺南大學共同開辦，「理學碩士（全面紓緩照護）」課程就與非牟利慈善團體善寧會合辦，兩個課程均於2022/23學年推出。
都大護理及健康學院與嶺大簽訂合作協議，「智能安老及老年學理學碩士」將會由兩所大學分別提供課程，內容涉及老年學、生命科學、社會學及資訊科技等範疇，學生可學習利用樂齡科技等作為嶄新的照顧模式，回應老化人口的新出現需要，亦會學習運用數據分析技巧，解決長者護理上所面對的挑戰。課程適合有志投身長者照顧工作的人士，符合畢業要求的學生，將分別獲得由兩所大學頒發的碩士學位證書。更多課程詳情可按此瀏覽。
與善寧會合辦的「理學碩士（全面紓緩照護）」就具備理論及實踐機會，課程以死亡哲學為基礎，培訓學生透過以人為本的方式提供全面紓緩照護。善寧會為臨終關懷培訓機構，將為學生提供教學和臨床實習平台。更多課程資料可按此瀏覽。
都大護理及健康學院署理院長謝敏儀說，人口老化是全球大趨勢，在全球科技化和健康知識演進下，期望以嶄新及優質的教學方法， 培育更多具宏觀視野的護理專業人才應對挑戰。
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責任編輯：黃悅晴