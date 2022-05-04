【升學出路】都大新學年開辦2個新碩士課程　分別涉樂齡科技及紓緩照護

▲ 都大護理及健康學院分別與嶺南大學研究生院及善寧會簽訂合作協議，共同開辦碩士課程。（都大提供）

香港都會大學開辦2個新護理相關碩士課程，其中「智能安老及老年學理學碩士」與嶺南大學共同開辦，「理學碩士（全面紓緩照護）」課程就與非牟利慈善團體善寧會合辦，兩個課程均於2022/23學年推出。

都大護理及健康學院與嶺大簽訂合作協議，「智能安老及老年學理學碩士」將會由兩所大學分別提供課程，內容涉及老年學、生命科學、社會學及資訊科技等範疇，學生可學習利用樂齡科技等作為嶄新的照顧模式，回應老化人口的新出現需要，亦會學習運用數據分析技巧，解決長者護理上所面對的挑戰。課程適合有志投身長者照顧工作的人士，符合畢業要求的學生，將分別獲得由兩所大學頒發的碩士學位證書。更多課程詳情可按此瀏覽。

與善寧會合辦的「理學碩士（全面紓緩照護）」就具備理論及實踐機會，課程以死亡哲學為基礎，培訓學生透過以人為本的方式提供全面紓緩照護。善寧會為臨終關懷培訓機構，將為學生提供教學和臨床實習平台。更多課程資料可按此瀏覽。

都大護理及健康學院署理院長謝敏儀說，人口老化是全球大趨勢，在全球科技化和健康知識演進下，期望以嶄新及優質的教學方法， 培育更多具宏觀視野的護理專業人才應對挑戰。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴