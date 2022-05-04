【海濱好去處】啟德美食海灣明年落成開放　一文看清12大海濱工程進度

▲ 政府近年積極改善海濱環境。（資料圖片）

海濱主題區近年越開越多，東岸公園等已成市民假日好去處。有立法會議員向發展局提出質詢，盼了解餘下工程進度，發展局局長黃偉綸今（4日）交代「優化海濱專項撥款」下12個海濱項目的進度：

（1）灣仔北水上運動及康樂主題區（面積：1.39公頃）

灣仔北臨時公共運輸交匯處與鴻興道天橋之間採用可拆式欄杆設計的海濱長廊已在2020年12月開放

新地段（包括一段「海岸堤階」，即無欄杆的梯級式沿岸設計）已在2021年12月開放。

未來更多部分會隨附近基建落成後開放並進行美化工程，分階段在2022年年底至2023年年初開放。

（2）銅鑼灣活力避風塘主題區（面積：2.53公頃）

維園道附近的海濱長廊正進行提升工程，並會引進新的「海岸堤階」，將公眾和水體的距離拉近，可望在2022年下半年開放；

（3）炮台山東岸公園主題區（面積：4.7公頃）

屈臣道以西用地（包括無欄杆防坡堤）已在2021年9月開放。興發街以西用地可望在今年下半年開放並美化；

（4）啟德都會公園（面積：12.8公頃）

用地不少部分於2024至2025年前仍需用作工地

項目中劃為美食海灣的部分，以及啟德明渠進口道附近的部分海濱長廊暨休憩用地，預計可於2023年起分階段完成建造工程並開放

中九龍幹線項目範圍、面向土瓜灣避風塘的海濱長廊，有望在2023年年底起分階段開放

（5）東區走廊下之行人板道

立法會財務委員會在去年10月批准撥款16.8億元。建造工程已於去年12月開展，可望在2024年至2025年年底起分階段完成

（6）茶果嶺海濱（面積：4.5公頃）

政府會把這個海濱長廊項目與毗鄰的職業訓練局校園項目同時推展，現正委聘顧問為該段海濱長廊制訂詳細設計。此外，鄰近的原觀塘污水泵房釋放的海濱用地會按「先駁通，再優化」的原則進行美化工程，以期在2023年開放；

（7）荃灣海濱優化（面積：2.05公頃）

按「先駁通，再優化」的原則，海安路沿途一段海濱長廊（第一期項目，包括在一段斜坡式海堤引入低矮石壆的設計）已完成，並先後在2019年9月及去年4月分階段開放。

至於海安路至海興路的一段（第二期項目），委聘顧問的標書評審工作正在進行中

（8）紅磡都市公園（面積：2.2公頃）

位於用地上的公共運輸交匯處於2019年1月遷離後，已開放予公眾享用

政府正研究設計方案，以改善公眾體驗

（9）西營盤東邊街北休憩用地（面積：1.32公頃）

有關項目已獲得立法會財委會撥款批准（涉及2億760萬元），建造工程2024年起分階段完成；

（10）中西區海濱長廊（中環段）與香港會議展覽中心之間的海濱長廊（面積：1.4公頃）

項目已完成，用地已在2021年4月全面開放

（11）灣仔北慶典主題區（面積：1.85公頃）

用地已開放

（12）灣仔北渡輪碼頭畔主題區（面積：4.04公頃；）

用地已按「先駁通，再優化」的原則，分階段開放－博覽道東至馬師道一段海濱長廊已在2020年12月開放

灣仔渡輪碼頭兩旁的海濱長廊及碼頭後面的「HarbourChill海濱休閒站」已在2021年3月開放；

責任編輯：陳梓蔚