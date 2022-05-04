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【廉政公署】白韞六：無發現有人煽動於特首選舉投白票　當日動員80人當值

社會 16:49 2022/05/04

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白韞六：無發現有人煽動於特首選舉投白票，當日動員80人當值。（李榮忠攝）

廉政公署今日（4日）回顧去年的整體工作概況，去年廉署共接獲2,264宗貪污投訴（不包括選舉相關投訴），較2020年上升了18%；可追查投訴由1,457增至1,738宗，投訢主要集中私營機構，相信與疫情緩和之後經濟活動恢復有關（詳情即看【下一頁】）。

特首選舉在即，廉政專員白韞六指，已為候選人、助選人員及選舉委員會委員提供全面宣傳教育服務，選舉當日亦會動員約80人當值，派員到票站視察投票及點票過程。

白韞六指，廉署有在特首選舉期間作網上巡邏，暫時無發現有人煽動於行政長官選舉投白票或不投票。被問到是否因為市民參與感低所致，白韞六指不會猜測當中原因。

至今無特別發現有人煽動別人不投票或投白票，當然在選舉前我們會留意情況，我們不會猜測為何有這個情況。

至於被問到6月30日後任期屆滿後的安排及洪為民事件，白韞六表示不會作任何回應。

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記者：李榮忠

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