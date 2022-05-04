緊急警示系統3月「震爆」全城　何時會再出動？

▲ （經濟日報資料圖片）

耗資1.5億元的「緊急警示系統」，今年3月9日「震爆」全港市民手機；但同月14日發生一次有感地震時，政府卻並無發出警示。對於使用系統的準則，當局今日就透露，當香港出現緊急情況時，便會考慮使用。

至於何謂緊急情況？天文台所屬的商務及經濟發展局，今日回應立法會議員質詢時就舉例指，包括超強颱風襲港可能引起嚴重災害、發生嚴重海嘯，或大亞灣核電站發生嚴重核事故等。

當局續指，當出現緊急情況時，會按照事件的嚴重性、迫切性及對市民的可能影響等具體狀況，考慮使用「緊急警示系統」發放信息，提醒市民採取合適的防備及緊急應變措施。

商經局又指出，天文台現時亦會透過多個渠道向市民發放天氣警告及特別天氣提示等信息，包括天文台網站、「我的天文台」、社交媒體專頁、政府新聞發布系統及傳媒。

至於今年3月14日發生的4.1級地震，當局強調，已在地震發生後47分鐘，發出載有該次地震相關資料的「本地有感地震報告」。

同屬商經局轄下的通訊事務管理局辦公室，在2020年研發的「緊急警示系統」，至今只曾在今年3月9日發出唯一一次警示，惟內容僅提醒伊利沙伯醫院已轉為定點醫院，呼籲非新冠患者切勿前往。

之不過，由於警報聲長達約10秒，手機不停震動，由於警報聲長達約10秒，結果「震驚」廣大市民，不少政界人士對此安排亦有微言。

其中，更有政界人士當時正乘搭的士，司機放在車頭的10多部手機亦齊齊震動，嚇到了他和司機。

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