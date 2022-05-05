【正能量】退休商人化身鬼網大叔　潛水10年清理80噸海洋垃圾

▲ 陳天明（Harry）退休後成為海洋清道夫，專責清理污染海洋的鬼網，更被外界稱為「鬼網大叔」，他笑說很喜歡這稱號，覺得十分有趣。(陳國峰攝)

話說相約陳天明（Harry）拍攝開版大相，他說：「你想我點配合你呢？你要我跳幾次落海都得，只要能帶出海洋環保的信息，我甚麼都願意做。」

已退休十多年的他，對海洋真的是無私的奉獻，經常穿上潛水衣跳入大海清理垃圾，還主力執走大型的鬼網（被遺棄的漁網），做到損手爛腳也不放棄，更被外界稱為鬼網大叔。10年來他帶着過千個義工，共清理80噸海洋垃圾。

兩年前，Harry更獲頒授榮譽勳章（Medal of Honour），表揚他對保護海洋環境的貢獻。他說：「我並非環保人士，只是做我覺得應該做的事。」

今年68歲的Harry Chan，身形高大、腰板挺直，用型佬來形容也絕不為過。原來這位型佬出身富裕家庭，在聖士提反書院附屬小學就讀，中二到英國名校留學。「自小性格帶點反叛，以為離開屋企到外地便自由自在無王管，但由於英文不好，溝通遇到很大問題，第一個學期考試只有一科美術及格，成績強差人意。」

幸好Harry遇到一位良師，助他走出困局。「當時有位老師專程來宿舍搵我，跟我說每個人都有自己的專長及功用，要壯大自己的實力，日後便有能力回饋社會。」

老師這一席話，成為了他的人生格言，退休做義工清潔海洋，他自言或多或少也受到這位老師的影響。

▲ Harry說清理魚網有危險性，很容易𠝹傷手，故每次行動都會份外小心。(被訪者提供)

富家公子身份不保

後來，Harry逐步融入學校生活，但這時爸爸卻生意失敗，沒有能力再供養他。從未試過捱窮的Harry，卻沒有自怨自艾，還打工賺取生活費，他曾做過很多行業，包括侍應及送外賣。

原本Harry一直計劃在英國落地生根，但數年後爸爸生意東山再起，於是1982年回香港協助打理生意，後來自己亦創業開設貿易公司，更不時往內地工作，生意發展理想。

2000年後卻面對很大的競爭，生意漸走下坡，加上投資失利，他便於2007年結束生意並決定退休。

當時只有50多歲的他，精力仍很旺盛，故一直維持他最愛的運動--潛水。「我20幾歲時，有朋友買了一部新遊艇，叫我一起出海潛水，怎知玩一次便愛上。」後來Harry更報讀不同的潛水課程，還到過二、三十個國家潛水。

一直享受潛水樂趣的Harry，因某次經歷讓他把個人興趣轉化成義務工作。「當時有位外籍朋友說芝麻灣好多垃圾，問我可否幫手清理，當時我一口答應。後來去到發現情況好惡劣，周圍都是垃圾，於是就由這時開始，我便經常到不同的沙灘執垃圾。」

▲ Harry每次出海，都會拾獲大量海洋垃圾。(被訪者提供)

至於令他真正穿起潛水衣潛入海底處理海洋垃圾，源自一次在南丫島沙灘的義務工作。「當日溫度高達35度，熱得很厲害，於是我便跳落水降溫，怎知踩到很多垃圾，腳底纏着膠袋，身邊有大量膠樽、玻璃樽及鐵罐在漂浮，還摸到一塊木頭，上面更有一根釘子。」他有感海洋污染嚴重，Harry便從此決定潛水執垃圾。

鬼網威脅生命

10年來的清潔工作，Harry說海洋垃圾種類很多，曾見針筒及雪櫃，甚至有狗隻屍體。「狗隻長時間浸在水中全身已發脹，又被大量魚吃過，發出難聞的惡臭，聞到都好想嘔。」

在眾多垃圾中，Harry更着力處理鬼網，事緣他收到一位網友的請求，指西貢有大量鬼網，由於能力有限，希望Harry可以幫忙一起清理，當時他便帶同7至8位好友一起處理。但他們發現鬼網面積很大，重量更接近一噸，每次只能清理小部分，最終要6次才可完全清走。

▲ 兩年前Harry獲頒授榮譽勳章（Medal of Honour），他說勳章令他更具使命感，會致力向香港人宣揚海洋環保的重要性。(被訪者提供)

Harry說鬼網對海洋帶來很大的威脅，因它依然具有捕捉海洋生物的能力，被纏繞的魚、海龜、鯊魚等生物，會因此受傷、窒息及死亡，對海洋生態構成破壞，同時對潛水員的生命也帶來威脅。

他多年前在西貢潛水，當時大約潛至水深約4、5米，見到一位潛水員的手腳被鬼網纏着，他不斷掙扎卻無法逃脫，後來Harry上前把鬼網剪斷才可把他救出。就連潛水有30多年經驗的Harry，一次在南丫島水底清理垃圾時，也險被鬼網纏着，幸好最終成功脫險。

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退休後的Harry近年除了身體力行做海洋清道夫外，亦會帶同義工進行清潔活動，10年來他曾與千人清潔海洋，共拾獲80噸海洋垃圾。憑着多年的義務工作，兩年前他獲頒授榮譽勳章（Medal of Honour）。Harry說勳章令他更具使命感，會致力向香港人宣揚海洋環保的重要性。

人生的上半場，Harry在商界打拼，下半場就以義務工作回饋社會。「退休後一直問自己可為社會做甚麼，後來發覺可利用潛水技能清潔海洋，所以我覺得退休長者一樣可以繼續服務社會，再展所長。」

記者：招美寶