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【輸入個案】曾染疫2男子外地返港後第12日確診　當局料均屬復陽個案

社會 17:06 2022/05/04

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本港今日（4日）新增313宗確診個案，包括22宗輸入個案。

本港今日（4日）新增313宗確診個案，包括22宗輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

歐家榮表示，22宗輸入個案中，有2宗在抵港第12天檢測陽性，衞生防護中心料均屬復陽個案，分別涉及21歲及22歲男子，從印尼及日本抵港：

  • 21歲男子一直無病徵，曾打三劑新冠疫苗，去年3月曾於印尼確診，今年4月19日從印尼抵港，入住檢疫中心7天期間檢測均呈陰性，至抵港第12日，即4月30日於社區檢測中心的檢測結果CT值極高，結果為不確診，至複檢後結果呈陽性，惟CT值為38，仍是非常高，即病毒量低。
     
  • 22歲男子亦沒有病徵，曾接種新冠疫苗，今年4月2日曾於日本確診，康復後於4月20日從日本抵港，入住檢疫中心7天期間檢測均呈陰性，至抵港第12日，即5月1日的檢測樣本CT值很高，樣本屬不確定性，複檢後結果呈陽性。

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責任編輯：郭詩詩

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