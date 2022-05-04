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【檢疫酒店】政府租借酒店房間作隔離　員工日租1000至1600元

社會 17:09 2022/05/04

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(資料圖片)

本港第五波疫情曾每日過萬宗。食物及衞生局局長陳肇始今日（4日）表示，截至4月25日，有超過14000人入住社區隔離設施酒店進行隔離，入住率受多方面因素影響，包括疫情轉變，個別酒店入住率曾達9成。

立法會議員麥美娟在會議上提出質詢，指隔離酒店的平均、最低及最高市值房租，及租借酒店房間涉及的開支，並按酒店名稱列出分項數字等。食衞局局長陳肇始指，今年2月初確診數字大幅飆升，參與的酒店如提供硬件設施而不提供員工協助運作，可獲每間房間每晚1000元的租金；參與的酒店如全面協助運作，包括提供硬件設施及員工等，則可獲每間房間每晚1600元的租金。

她又稱在評估使用情況後，已適時調動相關酒店用作其他用途，例如用作內地援港醫療隊的宿舍、醫管局及安老院舍員工在疫情期間的宿舍及指定檢疫酒店等。

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責任編輯：余思嵐

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