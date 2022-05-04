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【特首選舉】李家超倡塑造文化之都　為青年創多元出路

政治 18:32 2022/05/04

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李家超下午到訪西九文化區，馮程淑儀介紹西九文化區情況。（梁偉榮攝）

行政長官候選人李家超今日到訪西九文化區，了解西九文化區發展，他今日亦在其個人競選專頁談及文化、體育政綱。他稱，已收到不少熱愛文化、體育的網民和業界朋友對建立「香港品牌」、增建文化設施、發展多元旅遊的建議。

李家超提出，將把香港塑造成「文化之都」，並推動創意經濟，發展香港成為中外文化藝術交流中心。他將加強對文體旅遊的總體統籌，制定文化創意產業政策，創造軟實力和香港品牌，讓青年人有更大的舞台發揮創意，創造多元出路。

李家超與小朋友互動。（梁偉榮攝）

李家超又稱，將打造西九龍文化區成大灣區文化樞紐，鞏固香港國際藝術品交易中心的地位，目標是讓香港成為全國首選的國家級文物和藝術品展出地，亦作為全國首選的表演藝術文化旅遊中心。

此外，李家超還肯定了香港運動員在國際賽事上的出色表現，提倡加強香港體育的普及化和產業化，希望增加市民的關注和投入。他提出要建立基礎設施支援，包括「文化IP」（文化知識產權）數碼平台等。

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實習記者：王小小

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