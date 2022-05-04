  • 27°C
香港時間 : 2022504日 (週三) 17:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東鐵過海】田北辰批東鐵綫及屯馬綫程票價差距達3成　不滿政府及港鐵推卸責任

政治 17:12 2022/05/04

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片）

港鐵東鐵綫過海段本月15日通車，實政圓桌立法會議員田北辰表示，由上水乘坐東鐵綫前往金鐘的時間，比屯馬綫快兩成，距離亦短一成，但與屯馬綫的過海路程票價差距達到3成，由屯門往金鐘須27.8元，較由上水出發的21元貴6.8元，質疑票價定立不合比例。

曾擔任九廣鐵路公司管理局主席的田北辰說，港鐵已表明「歷史原因」不會處理不同鐵路綫的票價差異，認為政府及港鐵「將個波拋來拋去」互相推卸責任，批評現屆政府不負責任，又稱下屆政府「一定會『追數』」。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【東鐵過海】運輸署擬削8條隧巴班次　101、111等熱門線上榜【附削班表】
今日 14:44
【東鐵過海】運輸署擬削8條隧巴班次　101、111等熱門線上榜【附削班表】
【東鐵過海】視察東鐵線會展站　特首稱港鐵路重要里程碑
今日 15:44
【東鐵過海】視察東鐵線會展站　特首稱港鐵路重要里程碑

你可能感興趣

【東鐵過海】運輸署擬削8條隧巴班次　101、111等熱門線上榜【附削班表】
今日 14:44
【東鐵過海】運輸署擬削8條隧巴班次　101、111等熱門線上榜【附削班表】
【東鐵過海】視察東鐵線會展站　特首稱港鐵路重要里程碑
今日 15:44
【東鐵過海】視察東鐵線會展站　特首稱港鐵路重要里程碑
政治 金鐘 屯馬綫 鐵路 屯門 香港 上水 田北辰 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
12:28 2022/05/03
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
【食用安全】港婦筲箕灣酒樓吃$900長腳蟹中伏　驚見蟹肉鬆散霉晒：以為上咗水就唔識郁
18:47 2022/05/03
【食用安全】港婦筲箕灣酒樓吃$900長腳蟹中伏　驚見蟹肉鬆散霉晒：以為上咗水就唔識郁