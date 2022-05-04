【東鐵過海】田北辰批東鐵綫及屯馬綫程票價差距達3成　不滿政府及港鐵推卸責任

▲ 實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片）

港鐵東鐵綫過海段本月15日通車，實政圓桌立法會議員田北辰表示，由上水乘坐東鐵綫前往金鐘的時間，比屯馬綫快兩成，距離亦短一成，但與屯馬綫的過海路程票價差距達到3成，由屯門往金鐘須27.8元，較由上水出發的21元貴6.8元，質疑票價定立不合比例。

曾擔任九廣鐵路公司管理局主席的田北辰說，港鐵已表明「歷史原因」不會處理不同鐵路綫的票價差異，認為政府及港鐵「將個波拋來拋去」互相推卸責任，批評現屆政府不負責任，又稱下屆政府「一定會『追數』」。

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記者：陳葆琳