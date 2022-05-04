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【廉政公署】許智峯等7人煽惑投白票被通緝　白韞六：正努力進行引渡工作

社會 17:15 2022/05/04

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許智峯等7人煽惑投白票被通緝，白韞六：努力進行引渡工作。（資料圖片）

特首選舉在即，廉政專員白韞六指，暫時無發現有人煽動於行政長官選舉投白票或不投票。被問到是否因為市民參與感低所致，白韞六指不會猜測當中原因（詳情即看【下一頁】）。

在2021年選舉委員會界別分組選舉中，廉署接獲8宗投訴，2021年立法會換屆選舉則有52宗投訴。白韞六指，在檢控「煽惑投白票」工作上，目前正通緝7人、已拘捕10人並檢控3人。

被問到已流亡海外的許智峯「煽惑投白票」，身為國際反貪局聯合會主席可以如何跟進，白韞六指，目前正通緝身處海外「煽惑投白票」的7人，正等候引渡，廉署會繼續努力進行引渡工作，惟他指這與國際反貪局聯合會無關。

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記者：李榮忠

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