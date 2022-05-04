【邁向未來的倒數10秒】余德丞離巢後唱好黃Viu　Do姐自認木村拓哉女友被嘲「濫交」

▲ 余德丞離巢TVB，與嘟姐暢談黃Viu日劇《邁向未來的倒數10秒》。

余德丞（Dickson）近日離巢舊公司，即獲Do姐（鄭裕玲）帶挈主持《口水多過浪花》，前日（5月3日）二人不但在節目上大放笑彈，而且離開大台可以暢所欲言，余德丞還侃侃而談「黃Viu」熱播日劇《邁向未來的倒數10秒》。

期間Do姐不但自認「女友」，坦言與木村「情定」1996年；還激讚劇中女角表現突出。

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情迷木村拓哉26年

平成時代是日本影視文化的黃金盛世，資深日劇狂迷Do姐也自揭早已鍾情日劇：「前幾日講完我嘅韓國第一個男朋友孔劉，今日就想講吓木村⋯⋯」豈料拍檔卻笑指Do姐見一個愛一個、情感「濫交」，激得Do姐隨即反擊：「濫交得過你？你個渣男！」引發全場爆笑！

嘟姐笑言早於木村出道初期已被「萬人迷」迷倒：「我要講嘅係我嘅日本男朋友木村拓哉，我由1996年睇《悠長假期》開始，已經被深深地吸引。」

提到木村從影以來首度飾演拳擊手，Do姐認為他勇於挑戰，給予極高評價：「我上網摷過，佢做過廿幾份職業、乜都做過！今次佢做拳手，但係係一個落魄拳手，我睇嘅時候好開心，覺得木村係一個好努力嘅演員，佢拍咗劇30年，一直都有劇集推出，同埋每次都搏到盡！依家佢都步入中年，今年49歲、兩個女都咁大喇，但係仍然希望有新嘢帶畀觀眾。」

▲ 《邁向未來的倒數10秒》

「行走的日劇字典」

除「日劇大神」加持，嘟姐還大讚該劇陣容華麗，尤其女角陣容更是她的心水：「我睇咗好多年日劇，今次呢套劇嘅卡士非常華麗！女主角係滿島光，係我好鍾意嘅女演員，佢同木村做戲，好有自己一套；同埋我鍾意內田有紀，因為佢男朋友係柏原崇，佢以前同中山美穗拍《情書》，之後好多年無拍戲、後來同內田有紀拍拖，依家做咗佢經理人添，我真係好八卦！」

「行走的日劇字典」Do姐更指尊尼事務所旗下男團「King & Prince」高橋海人、山田杏奈，以及主演級人馬波瑠和安田顯有份參演，為劇集生色不少：「好多代嘅演員都喺度，好多大粒（巨星）、好多memory！」

而Dickson則欣賞劇情融入民生話題：「劇中木村間串燒店因為疫情結業，我覺得劇集加入疫情（元素），變得好貼地、會更有感受！」

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