【特首選舉】麥美娟、葛珮帆轉跑道做局長？　李家超：選擇人才時優先考慮三方面

▲ 李家超稱選擇人才時優先考慮對方才能、經驗以及對服務政府及市民的熱誠。（梁偉榮攝）

政界盛傳工聯會麥美娟和民建聯葛珮帆獲推薦加入下屆政府班子，有機會轉跑道升任局長，特首候選人李家超下午見記者時指，不會評論不同揣測，承認當選之後，組班是急切工作，又稱自己選擇人才時，一定會優先考慮才能、經驗、以及為政府及市民服務的熱誠。

資訊科技界出身的葛珮帆，近日被指有機會加入改組後的創新科技及工業局，但政圈普遍預計，創科局現任局長薛永恒留任機會大，料葛或只任副局長。葛珮帆今早回應時僅指：「我沒有收到任何消息。」

李家超又表示，將在選舉日之後，和現屆政府溝通有關架構重組事項，強調自己對現屆政府提出的改組方案，已有傾向性態度，待有選舉結果之後，會積極和現屆政府溝通細節，又感謝現屆政府表示會盡量配合以完成有關方案。

另外，有指地產建設商會因未獲李家超單獨約見而有微言，李家超今日出席活動期間，被問到會否再單獨約見地建會。他回應時僅指，競選辦每日馬不停蹄舉辦不同會議，與不同人士溝通不會停頓。

李家超指，由宣布參選到選舉日時間短，正馬不停蹄舉辦不同會議，拜訪不同人士，強調肯定不能接觸所有層面。但他指出，在接觸商會時有邀請有關界別人士參加，強調和不同人士溝通不會停頓，和各界的接觸亦無分彼此，願意聽取任何人意見，希望大家明白實際的運作和安排，稱會在緊迫的時間內盡量做。

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記者：林曉君