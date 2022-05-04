【疫下生活】疫情下醫院謝絕探訪　家屬手寫告示懇請醫護代為照顧

▲ 早前疫情嚴峻，醫院謝絕探訪。有照顧者就手寫告示，懇請醫護人員代為照顧身在醫院的家人。

早前本港第5波疫情爆發，所有公立醫院暫停探訪安排。醫院護士小毒日前就在Facebook專頁分享感受，表示身邊有朋友因疫情關係，由爸爸入院到離世也無法見面。疫情下無法親身見面，有照顧者就手寫告示，懇請醫護人員代為照顧身在醫院的家人。

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醫院護士小毒日前在Facebook撰文稱，較早前第5波疫情爆發時，醫院探訪要求進一步收緊，而小毒身邊也有朋友的爸爸由入院到最終在醫院過身，都完全無法見面。他表示，作為醫護人員當然要嚴格遵守醫院規矩，但聽到這些個案其實真的很心酸：

屋企人入咗院，就好似入咗結界咁，接觸唔到，無得見面，有時又對病情一無所知，最多都係寫下紙仔貼比病人、醫護人員睇，感覺真係好差。

小毒又分享了一張病人家屬寫給醫護人員的請求告示，內容提及對病人的一些照顧請求。對於這些無法與家人見面的病人，小毒表示只能盡力主動向家人持續報告病人的情況，或安排他們視像通話：

作為過來人我好明白嗰種感受，我可以做嘅就係盡自己能力主動同屋企人update情況，情況許可嘅話都幫佢哋視像對話下。

但我知道做咩都好，都比唔上親眼見下屋企人，嗰種見面之後心中嘅踏實感，係視像無得相比。

▲ 帖文分享了一張病人家屬寫給醫護人員的請求告示。（圖片來源：Facebook專頁「小毒」）

他表示，如果在普通病房情況許可下，又可以確保到所有人維持在安全的環境之中，不介意帶病人去病房門口，讓病人能與家人隔著門見面問候。

每次見到佢哋見過面之後嗰種滿足嘅笑容，我覺得做多幾多嘢都好，都係值得嘅。

只係希望疫情快啲完，恢復返探病時間，就算畀人瘋狂圍住嚟問病情，我都唔介意。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業昨日（3日）表示，由於疫情平穩，醫管局轄下26間醫院周五起會恢復非急症病房探訪安排，每名病人一星期可獲安排1至2次探訪，每次由1名已登記的訪客進行一節1小時探訪，期間不能換人。探訪者須接種2劑新冠疫苗不少於14日，持48小時內核酸或快測陰性證明，而康復者在康復後3個月內探訪可豁免以上安排，但要持康復證明。李立業指，理解市民希望探望親友，會逐步安排擴展到其他病房。

文章獲Facebook專頁「小毒」授權轉載報道。

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責任編輯：陳昊淋