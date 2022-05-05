【野生捕獲】張智霖一家三口澳門行商場　袁詠儀趕睇Hermès袋魔童極速長高

▲ 張智霖袁詠儀一家三口在澳門大型商場被野生捕獲。

同為50歲的模範夫妻張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）近年專注內地工作，最近一家三口卻被網民在澳門大型商場野生捕獲，15歲兒子張慕童（魔童）已長高至近乎爸爸平頭，更有趣是靚靚一直急步行最前，似乎好心急趕去名店購物。

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有數名網民於5月1日不約而同在澳門捕獲Chilam一家三口，並將照片放上社交平台。從多張相片中可見，Chilam一家在澳門一處大型商場逛街，雖然三人一身便服打扮低調，並戴上口罩，但網民稱他們的辨識度很高，單從眼神已辨認出，加上高人一等的身形和聲音，就更加確認到。

▲ 有網民在澳門遇到Chilam靚靚一家三口，靚靚一馬當先行最前。（小紅書圖片）

靚靚一馬當先行最前

一家人沿途有講有笑，但靚靚大部分時間一馬當先行最前，有網民目擊她進入名店Hermès睇手袋，又笑言從他們的隊形來看，就知道三人的家庭地位，顯然靚靚才是一家之主。

而魔童與Chilam感情特別好，一直從後並肩而行，亦可見魔童極速長高，差不多與Chilam平頭，網民大讚魔童「真是又高又帥」，又見他自己手挽購物袋不用父母操勞，相當有家教。

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擔心魔童早戀跟蹤約會

遺傳了父母優良基因的魔童，曾公開與金髮美女同遊主題樂園的照片。靚靚早前在內地真人騷節目《朋友請聽好2》中坦言擔心魔童早戀，更曾與Chilam跟蹤兒子單獨約會女生，當Chilam開車送魔童到約會地點後，兩夫妻便在餐廳找其他位置坐低「陪食」，靚靚笑言只是想「看一看」。

我那個時候說，我要做一個很好的婆婆（奶奶），不要那麼的麻煩這樣。你知道嗎，那一刻我心裏面就是那種『看一看吧，這樣』，但我忍不住就拉著我老公跟著。我們開車送他去，（告訴他）我們不會打擾你的，我們在旁邊這樣。

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最後靚靚還是放心不下，吃完飯便假裝散步跟著人家，「我不是擔心我兒子會做什麼事情，但是你很想去跟他說，他才十幾歲，有些事情不要那麼早地去做一些決定。」

魔童現就讀香港國際學校（Hong Kong International School，下稱HKIS），身邊都同學都是外籍同學為主，魔童不時上載與同學玩耍、去主題樂園玩的照片。說得一口流利英語的他，除了懂得玩樂器，還熱愛運動，特別是滑板，經常在其IG動態分享踩板的影片，身手相當靈活。

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責任編輯︰王明芳