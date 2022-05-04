【正能量】區瑞強探訪盲人院唱歌送暖 派防疫物資盼走出疫境 娛樂 12:00 2022/05/04 分享： 分享： 熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 ▲ 區瑞強探訪心光盲人院。 區瑞強上月完成「抗疫一心網上點唱會」，他非常感謝一眾熱心的觀眾對點唱會的支持，為慈善出一分力。 近日Albert便親身探訪了「心光盲人院」，並將點唱會得來的善款轉化為抗疫物資，贈予院內失明年人士，更與院友們一同歌唱，實行以音樂轉化為關愛力量。他希望能珍惜當下，共同努力走出疫境。 最新影片：陳山聰訪問 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【正能量】80後導演曾怕受白眼而嫌棄視障父母 父親患癌離世方遺憾愛得太遲 今日 15:55 【正能量】80後導演曾怕受白眼而嫌棄視障父母 父親患癌離世方遺憾愛得太遲 【慧妍雅集】疫情下外出向長者派物資 劉倩婷帶女兒行善：讓她感受多一點 今日 12:30 【慧妍雅集】疫情下外出向長者派物資 劉倩婷帶女兒行善：讓她感受多一點 你可能感興趣 【正能量】80後導演曾怕受白眼而嫌棄視障父母 父親患癌離世方遺憾愛得太遲 今日 15:55 【正能量】80後導演曾怕受白眼而嫌棄視障父母 父親患癌離世方遺憾愛得太遲 【慧妍雅集】疫情下外出向長者派物資 劉倩婷帶女兒行善：讓她感受多一點 今日 12:30 【慧妍雅集】疫情下外出向長者派物資 劉倩婷帶女兒行善：讓她感受多一點 正能量 歌手 區瑞強