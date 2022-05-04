【正能量】區瑞強探訪盲人院唱歌送暖　派防疫物資盼走出疫境

▲ 區瑞強探訪心光盲人院。

區瑞強上月完成「抗疫一心網上點唱會」，他非常感謝一眾熱心的觀眾對點唱會的支持，為慈善出一分力。

近日Albert便親身探訪了「心光盲人院」，並將點唱會得來的善款轉化為抗疫物資，贈予院內失明年人士，更與院友們一同歌唱，實行以音樂轉化為關愛力量。他希望能珍惜當下，共同努力走出疫境。

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