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【正能量】區瑞強探訪盲人院唱歌送暖　派防疫物資盼走出疫境

娛樂 12:00 2022/05/04

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

區瑞強探訪心光盲人院。

區瑞強上月完成「抗疫一心網上點唱會」，他非常感謝一眾熱心的觀眾對點唱會的支持，為慈善出一分力。

近日Albert便親身探訪了「心光盲人院」，並將點唱會得來的善款轉化為抗疫物資，贈予院內失明年人士，更與院友們一同歌唱，實行以音樂轉化為關愛力量。他希望能珍惜當下，共同努力走出疫境。

 

最新影片：陳山聰訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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正能量 歌手 區瑞強

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