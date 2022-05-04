【特首選舉】李家超以自身經歷鼓勵青年把握機遇　「每一次都創造更高台階」

▲ 李家超和青年交流。（梁偉榮攝）

特首選舉唯一候選人李家超今日下午出席「同為香港開新篇-青年創未來」活動，和80多位青年在西九文化區自由空間交流。他在開場發言時以自身經歷，鼓勵青年把握機遇，形容自己40多年前只是一個官員，在不斷經歷下，今日就參加特首選舉。

「每個人在成長過程都有不同經歷，導致自己的夢想，看看如何實踐，亦都在每一階段可令你再創高峰。好像我來說，40多年前只是一個官員，在不斷不斷的經歷中，今日就參加行政長官選舉，這是每個人抱負和夢想，在每一個階段可上一個台階。」

李家超會後見記者時表示，在五四青年節和青年交流特別有意義，透露與青年分享了自己的成長經歷、抱負，以及如何實現夢想的態度，指在不同階段有不同的理想，每一次都創造更高的台階。

另外，被到問會否與參與反修例事件的青年見面，以及如何協助因事件判囚的青年。李家超稱，若他們已負上法律責任，應給予他們機會重投社會。

▲ 李家超下午到訪西九文化區，馮程淑儀為其介紹西九文化區情況。（梁偉榮攝）

李家超下午到訪西九文化區，了解西九文化中心和故宮博物館的發展，獲西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀迎接。

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記者：林曉君