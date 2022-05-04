【港鐵班次】5條鐵路綫本周五起加強非繁忙時段列車服務　約每2.4至6.5分鐘一班車

港鐵今日（4日）表示，將由本周五(6日)起進一步加強非繁忙時段的列車服務，輕鐵亦會由5月14日起加密班次，屆時所有鐵路綫及輕鐵於繁忙及非繁忙時間 的服務均會回復至第五波疫情前的水平。

港鐵指，早前於3月底及四月中已先後加強多條鐵路綫繁忙及非繁忙時間的 列車服務，由本周五起，五條鐵路綫(港島綫、將軍澳綫、 觀塘綫、荃灣綫及屯馬綫)將分別加強星期五晚上八時後，以及周末、公眾假期 的服務，大部分班次將加密至約每 2.4 至 6.5 分鐘一班車。有關班次詳情，請參 閱附件。

輕鐵則會由5月14日起加強服務，其中 505、751、 705、706 及 761P 綫於平日早上繁忙時段將全數行駛雙卡車輛，以增加載客量。 港鐵會繼續密切留意各鐵路綫的運作及乘客需求，以便因應實際情況作出 合適的車務安排，讓香港在疫情下繼續前行。



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責任編輯：余思嵐