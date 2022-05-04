【校園抗疫】智能自動售賣機變身抗疫好幫手　助聖公會基福小學派物資予400學生

▲ 聖公會基福小學利用智能自動售賣機，派發疫抗物資學生。

本港疫情在今年第一季突轉趨嚴重，學界都面臨嚴峻挑戰，影響了學生學習、老師教學，以至學生及家長的日常生活。位於深水埗、長沙灣區的聖公會基福小學，因位處第五波疫情中的重災區，學生家庭所面對的感染及圍封問題，令學校非常擔心。

聖公會基福小學希望支援受疫情影響的學生及其家庭，以及幫助未染疫的家庭加強防疫措施；但奈何防疫物資到位後，卻因教職員染疫而出現人手不足狀況，而且面對面的接觸會增加感染風險，令校方進退兩難。

▲ 聖公會基福小學校方派物資予學生。（相片提供︰聖公會基福小學）

以自動售賣機派發物資

面對難題，學校同事提出以自動售賣機去處理物資派發的工作。校方認為建議可行，就聯絡了坊間不同的自動販賣機供應商，希望能獲得協助。Million Tech萬碧發展有限公司得悉聖公會基福小學的需要，以低廉的租金為校方提供一站式服務，由硬件設備安裝、軟件開發、後台支援、產品運輸，以至換領流程等等。

整個行動，合共幫助了超過 400 戶有需要的學生家庭，讓他們可以透過智能自助售賣機，毋須面對面接觸就可領取物資，為他們解決了抗疫物資上的燃眉之急。聖公會基福小學朱偉基校長坦言：

我相信這些服務都不是我們所支付的租金可以抵消的，我深深感受到 Million Tech 也是希望在疫情肆虐下，不計成本地為香港盡力做一點事。

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籌集食物現金劵助基層學生

除了防疫物資外，校方眼見大部分學生的家庭經濟狀況都不好，屬於「手停口停」階層，於是亦盡力提供一些實質的支援，透過聖公會、坊間友好機構、社區私營商戶等等，籌集了食物、現金劵，甚或現金的捐助。校方為減低染疫風險去派送物資，亦利用MillionTech的智能自動售賣機。

朱校長更表示，即使在疫情過後，學校將會繼續探討智能自動售賣機在校內更多應用的可能性，因它可以減少人手操作、減少接觸，例如：派發缺席學生的功課、派發小組活動或興趣班配套的物資等。

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Million Tech 創辦人謝小江表示，在近兩年疫情影響之下，本港零售業出現了更多自動販售、無人商店的需求，這種以軟件配合硬件的「機械自動化」，是未來智能都市發展的一大主題，也一向是Million Tech的重點發展項目之一。

他很榮幸能夠參與聖公會基福小學今次的抗疫支援行動，亦實踐了為學校提升智能自動售賣機的「價值」。他深信如朱校長所言，智能自動售賣機將來可於學校內有更多應用，例如透過問答遊戲可自動根據學生得分派發獎品。

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責任編輯︰顏紫燕