【最美星二代】女兒許倚榕創業做KOL　李麗珍反對入行變支持贈4字真言:帶眼識人

▲ 珍妹贈女兒四字真言:帶眼識人。

80、90年代性感女神李麗珍與前夫許愿所生的女兒許倚榕（Annise）多年來被封為「最美星二代」之一，自從於加拿大讀完設計回港後，很多娛樂公司都向她招手拍廣告或參加幕前演出，不過Annise都一一拒絕，因為她對娛圈興趣不大，加上媽媽李麗珍反對，所以她安份守己找到份設計師工作，做打工一族。不過現年25歲的她，開始對創業有興趣，積極開展時裝設計生意，她深知要宣傳必須懂得善用社交媒體，也希望透過這些途徑分享自己的作品，所以主意開始動搖，希望進軍KOL界，恃「最美星二代」之名宣傳自家生意。

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日前許倚榕就接受傳媒訪問，她興奮得放上網分享「第一次接受訪問」，對於媽咪李麗珍是否開綠燈准許她進軍娛圈，她表示媽咪給予自己很大自由度及支持。而李麗珍在演藝界打滾多年，經驗老到，她得知女兒要踏足自己老本行時，就吐出四字真言「帶眼識人」，可想而知這是珍妹多年得來的經驗。對於會否母女檔合作拍廣告，許倚榕表示不抗拒，不過就未有人邀請，但她重申對演戲依然興趣不大。

▲ 許倚榕第一次接受訪問。

李麗珍在圈中打滾多年，愛情與事業同樣精彩，1996年與音樂人許愿結婚，1997年1月誕下了女兒許倚榕，不過夫妻關係只維持了4年便結束。她獨力撫養女兒許倚榕，更供她到溫哥華讀書，母女感情要好，經常被拍到結伴逛街。

▲ 許倚榕與媽媽感情要好。

李麗珍離婚後不愁寂寞，情史相當豐富，04年她與已婚髮型師馬桂燦(Jacky Ma)夫婦爆出三人行醜聞，事件震驚整個娛樂圈，而她曾因此半隱退香港影壇。直至07年，她與多年無見的潘源良再次碰面即撻著，感情發展神速。多年來，二人經常分分合合，拍拖16年4度分手，直到18年潘源良迎娶年輕17年的嫩妻，感情才真的畫上句號，而Jacky Ma都因胃癌病逝，現年56歲的珍妹未有新戀情傳出，近年重投工作，更憑電影《濁水漂流》入圍金像獎最佳女配角。

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責任編輯:王明芳