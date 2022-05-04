【廉政公署】路政署分判商前僱員呈交虛假道路巡察報告　遭廉署起訴判囚

▲ 廉政公署早前落案起訴一名路政署分判商前僱員。（經濟日報資料圖片)

廉政公署今日（4日）公布早前落案起訴一名路政署分判商前僱員，控告他串謀詐騙路政署，呈交道路巡察報告時，附上遭更改並載有虛假日期的照片。被告今日（5月4日）在東區裁判法院被判入獄六個月。

被告是42歲徐嘉鍵，華丰工程有限公司（華丰）前路網聯絡經理助理，早前被裁定五項串謀欺詐罪名成立，違反普通法。

根據案情透露，路政署於2017年將一份關於港島道路（快速公路除外）之管理及維修的定期合約判授予昭興建築運輸有限公司（昭興），昭興再把相關工作分判給華丰。該合約規定，昭興須安排巡路督察定期巡查香港島的道路及製備報告，有關報告須附上巡查道路時拍下的實時照片。

而被告（徐嘉鍵）案發時受聘於華丰，任職路網聯絡經理助理。華丰由於人手不足，未能於2017年6月30日限期前，完成約4000份尚未完成的道路巡察報告。被告與該經理，於2017年5月8日至6月30日期間舉行的多次會議上，指示六名華丰助理巡路督察，欺詐地使用並非在道路巡查日期所拍攝的照片，以製備約300份報告。

案情透露，相關報告其後呈交予路政署，而報告載有經該六名華丰助理巡路督察修改並標注虛假日期的照片。被告於2017年9月1日至10月31日期間，又指示其中四名華丰助理巡路督察，使用過往道路巡察報告的照片，製作最少另外27份欺詐性報告並呈交予路政署。

若路政署得知上述道路巡察報告載有任何虛假資料，便不會接受該等報告。這會危害道路安全及導致路政署向昭興支付不該發放的款項。

廉署早前分案起訴上述6名華丰助理巡路督察一項串謀詐騙罪名。6人承認控罪，各被判12個月感化令。控方今日由控方大律師單偉琛代表出庭，並由廉署人員陳道弘協助。

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實習記者：何彤茜