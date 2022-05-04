【抗疫基金】當局援助津貼擴至交通營辦商及機管局清潔和保安員　為期5個月

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運房局今日（４日）表示，向受聘於各公共交通營辦商清潔及機管局的清潔和保安工作人員，提供每月2,000元津貼，為期５個月。

受聘於各公共交通營辦商（包括專營巴士營辦商、香港鐵路有限公司、專營和持牌渡輪營辦商、香港電車有限公司、專線小巴營辦商及非專營巴士營辦商）及其服務承辦商的清潔及保安工作人員，預計約5000人可以受惠

受聘於香港機場管理局（機管局）的特許經營商、專營商或營運許可證持有者，或上述公司的外判商，並於香港國際機場工作的清潔及保安工作人員（已受惠於第六輪「防疫抗疫基金」下特定群組機場員工補助計劃或「物業管理業界（環境衞生和保安人員）抗疫支援計劃」的相關人員除外），預計約6000人可以受惠。

當局指，有關前線人員無須個別提交申請，津貼金額將通過上述聘用公司按月發放給僱員。相關開支預計約為1.26億元。

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責任編輯：余思嵐