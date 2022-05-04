  • 25°C
香港時間 : 2022504日 (週三) 19:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫基金】當局援助津貼擴至交通營辦商及機管局清潔和保安員　為期5個月

社會 18:08 2022/05/04

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（資料圖片）

運房局今日（４日）表示，向受聘於各公共交通營辦商清潔及機管局的清潔和保安工作人員，提供每月2,000元津貼，為期５個月。

 

  • 受聘於各公共交通營辦商（包括專營巴士營辦商、香港鐵路有限公司、專營和持牌渡輪營辦商、香港電車有限公司、專線小巴營辦商及非專營巴士營辦商）及其服務承辦商的清潔及保安工作人員，預計約5000人可以受惠
  • 受聘於香港機場管理局（機管局）的特許經營商、專營商或營運許可證持有者，或上述公司的外判商，並於香港國際機場工作的清潔及保安工作人員（已受惠於第六輪「防疫抗疫基金」下特定群組機場員工補助計劃或「物業管理業界（環境衞生和保安人員）抗疫支援計劃」的相關人員除外），預計約6000人可以受惠。

當局指，有關前線人員無須個別提交申請，津貼金額將通過上述聘用公司按月發放給僱員。相關開支預計約為1.26億元。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【盜竊案】疑墮虛擬貨幣騙案　女子損失150萬港元
今日 15:01
【盜竊案】疑墮虛擬貨幣騙案　女子損失150萬港元
【東鐵過海】視察東鐵線會展站　特首稱港鐵路重要里程碑
今日 15:44
【東鐵過海】視察東鐵線會展站　特首稱港鐵路重要里程碑
【串謀詐騙】六旬漢涉假結婚搏兩萬元報酬　被控串謀詐騙判囚一年
今日 16:43
【串謀詐騙】六旬漢涉假結婚搏兩萬元報酬　被控串謀詐騙判囚一年
【港鐵班次】5條鐵路綫本周五起加強非繁忙時段列車服務　約每2.4至6.5分鐘一班車
今日 17:38
【港鐵班次】5條鐵路綫本周五起加強非繁忙時段列車服務　約每2.4至6.5分鐘一班車

你可能感興趣

【盜竊案】疑墮虛擬貨幣騙案　女子損失150萬港元
今日 15:01
【盜竊案】疑墮虛擬貨幣騙案　女子損失150萬港元
【東鐵過海】視察東鐵線會展站　特首稱港鐵路重要里程碑
今日 15:44
【東鐵過海】視察東鐵線會展站　特首稱港鐵路重要里程碑
【串謀詐騙】六旬漢涉假結婚搏兩萬元報酬　被控串謀詐騙判囚一年
今日 16:43
【串謀詐騙】六旬漢涉假結婚搏兩萬元報酬　被控串謀詐騙判囚一年
防疫抗疫基金 香港國際機場 環境衞生 機場 機場管理局 小巴 電車 香港 鐵路 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
12:28 2022/05/03
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
今日 11:44
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚