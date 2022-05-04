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【第五波疫情】亞博館新冠治療中心轉為備用狀態　醫管局指若需要可短時間內重啓

社會 18:08 2022/05/04

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亞博館新冠治療中心轉為備用狀態，醫管局指需要時可短時間內重新啓用。（資料圖片）

醫院管理局今日（4日）宣布，因應疫情發展，亞博館新冠治療中心已轉為備用狀態，所有病人已轉往北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，或已出院。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生表示，向所有調派至新冠治療中心服務的醫護人員衷心致敬，感謝他們在過去幾個月疫情高峰期間不辭勞苦照顧病人，充分發揮了醫護人員的專業精神；同時感謝內地援港醫療隊在三月中加入團隊，不但增強新冠治療中心接收病人的能力，亦為團隊帶來寶貴的抗疫經驗。

李立業指，新冠治療中心轉為備用狀態後，醫管局會密切留意疫情發展及保持機動性，如有需要，可以迅速調動人手及病床，在短時間內重新啓用新冠治療中心。

新冠治療中心自今年一月初重新啓用，是落實分層分流治療的重要設施，在第五波疫情最嚴峻的時期，協助分流公立醫院的病人，讓公立醫院可集中人手及資源照顧有較多醫療需要的病人。

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責任編輯：李榮忠

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