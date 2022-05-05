【法國五月美食薈】希戈餐廳推法國五月美食晚市菜單　每位港幣$1,250起嘆四道法國菜

▲ 尖沙咀凱悅酒店希戈餐廳推出 2022 法國五月美食薈晚市菜單。（圖片由餐廳提供）

為慶祝今年的法國五月美食薈，香港尖沙咀凱悅酒店希戈餐廳的助理行政總廚兼法籍大廚戴亦珩先生，將於2022年5月1日至31日，打造法國五月美食薈四道菜晚市菜單，讓大家品嚐法國美食。

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餐廳指頭盤是「里昂」式香腸，法式香腸軟包是里昂的法國食譜，整個香腸先塗上開心果碎，然後會放在法式軟包中烘烤，另配搭Saint Joseph Silice, Domaine Coursodon, Rhone France 2019。

第二道菜是「拉偑魯斯」式水煮蛋，菜譜由法國大廚保羅博古斯（Paul Bocuse）原創，是法國小酒館菜餚，水煮放養雞蛋配以紅酒醬，伴以時令蔬菜、番茜、煙肉及脆包粒。這道菜另配搭Crozes Hermitage Les Jalets, Paul Jaboulet Aine, Rhône France 2018。

主菜方面，客人可選擇「塞萊斯廷」式燒雞，法式燒雞胸肉配上鮮甜的蘑菇及嫩甘筍，另伴以忌廉焗薯，廚師還會於餐桌前為客人上菜時淋上的雞汁，是以雞肉、洋蔥、蔬菜、白酒及牛油慢煮而成的醬汁，這道主菜配搭Chauteauneuf-du-Pape, Chateau de Beaucastel, Rhône France 2016。

▲ 「格勒諾布爾」式鱒魚。（圖片由餐廳提供）

客人或可選另一主菜「格勒諾布爾」式鱒魚，以牛油煎香的法國虹鱒魚柳，兩片魚柳間夾着時令蔬菜、脆麵包、水瓜柳及檸檬，是隆河區格勒諾布爾市的法國小酒館菜式， 另伴及忌廉焗薯，及配搭Côte Rôtie Les Jumelles, Paul Jaboulet Aine, Rhône France 2017。

最後以甜品「隆河」式紅莓杏仁撻作結，這款里昂特產的果仁糖餡餅內充滿一半法式忌廉及一半紅莓杏仁餡料，甜品上的粉紅色彩源自里昂特產的粉紅色糖衣杏仁，餡餅口感柔軟而帶點清脆，面層放上自家製乳酪雪糕，另配搭Muscat de Beaumes-de-Venise, Le Chant des Griolles, Rhône France 2019。

供應時段：2022年5月1日至31日

價錢：每位港幣$1,250，客人可另加每位港幣$680配對餐酒。

所有價格另設加一服務費。

訂座及查詢請按此。

希戈餐廳

地址： 香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層希戈餐廳

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責任編緝：蕭雅文