【校長專欄】復課首日不教書不做功課　泰伯紀念學校校長︰聽學生心底話

▲ 吳氏宗親總會泰伯紀念學校復課首日不教書不做功課，希望聽學生心底話。

「早晨，今天有沒有吃早餐？」「早晨，很久不見了！同學們又長高了！」

「早晨」一句簡單的問候是我對學生的第一句祝福。經歷第五波疫情，加上突如其來提早的暑假，今天（5月3日）學校終於迎來全校復課的日子，看到孩子們一個又一個平安地踏入校門，精神抖擻地向著校長說聲早，那些熟悉的笑臉再次展現眼前，讓我心中充滿了感謝和欣慰之心。

凝造溫暖氣氛 增加歸屬感

復課首天，學生的心情如何呢？「我整晚輾轉反側，期待但又擔心！」「我今天遲了起床，趕不及上巴士！」「我今早做檢測，媽媽太用力，把我的鼻子弄痛了！」「我忘記了自己的學號，不知道要坐哪個座位。」一連串的分享，聽到讓人會心微笑。確實，學生重返校園需要時間重新調節和適應。

我們都明白要先照顧孩子的情緒，讓他們重拾上學的信心至為重要，所以復課首天，學校的教職員都嚴陣以待。早上，我站在校門前迎接學生回校，工友們協助把關，詢問學生檢測情況，老師們則在課室等待孩子們，讓他們感受到像家一樣的溫暖。老師們將課堂改為分享和遊戲課，不教書不做功課，希望讓學生輕輕鬆鬆上課，一起聽聽他們的心底話。此外，老師們在課堂分享《小青蛙愛靜坐》繪本，教導學生感受周遭的事物，一起做「靜觀練習」，學懂放鬆心情的方法。

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締造安全環境 讓家長學生放心

在準備復課這段日子，學校為著師生能在安全的環境下上課，一方面安排清潔公司進行全面的塗層消毒，另一方面確保學生每天做足快速測試才能回校，並要透過GRWTH每天上載檢測相片做記錄，如忘記上載，學生是不能回到課室的。雖然此舉會洐生一些繁複的行政工作，但要保護全體師生的安全，我們一定要做好把關工作，為的就是希望讓家長放心將孩子送到學校。復課首周，學生上課的出席率近乎100%，而且能每天早上在8時前上載檢測證明，確實有賴家長們的配合。

盡心盡力 照顧各人所需

回想起在停課期間，學校顧及家長和學生的健康，透過舉辦Zoom家長會、班主任以關心電話了解學生的近況和提供支援，有老師擔心學生上網課時，未能跟上學習進度，甚至額外抽時間為學生解答功課問題。除了要顧及家長和學生，學校對教職工同樣非常重視，在第五波疫情爆發的高峯期，便搜購了大量檢測包，為教職員一人提供數盒支援，甚至有教職員家人確診，由於成為密切接觸者無法離家購買物資，有同事主動協助，親自將物資放到他們的家門外，這舉動實屬令人感動。多謝學校每一位持份者互相支持、鼓勵及分享，令每一個人都感受到愛。

停課期間 發放正能量

在疫情期間，整個社會充斥著負能量，很多家庭頓時失去工作，生活苦不堪言，而小孩子經歷三年來的疫情，活在誠惶誠恐的日子中，失去回校上課的快樂時光、和同學相處的點滴、要適應網課的學習節奏……很多家長和孩子因停課多了朝夕相處的時間，但發生爭拗的次數亦相對提升。

有見及此，我在停課期間，為全港家長們舉辦了四場的正向講座，當中邀請了一些星級嘉賓，例如德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎先生、著名藝人謝雪心女士、本校「泰陽計劃」大使鍾志光先生等就著夢想、生命和科技主題分享寶貴的意見，這亦是學校發展的重要方向。我期望透過一系列的正向節目，為社區、為家長及孩子們發揮正能量，一起攜手跨過疫境。

後記︰有學生收到學校派發的檢測包，便大聲地說「何時不用再『撩鼻』？」校長都希望這一天快臨，疫情快點完結，大家可以除下口罩見面！那時，我亦會每天早上站在校門外問大家︰「早晨，今天有沒有吃早餐？」

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