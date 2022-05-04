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【升學出路】大學網上諮詢活動助DSE考生改選　理大月中辦學院巡禮助中三生及早準備

社會 18:36 2022/05/04

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有大學將舉辦諮諮活動助文憑試（DSE）考生在聯招改選。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）筆試本月中結束後，各大學陸續安排網上諮詢活動，協助應屆DSE考生在大學聯招（JUPAS）改選，理工大學同時會於本月中舉辦「八大學院巡禮」，助中三至中六生早日確立學業目標，為未來升學和事業發展作好準備。

理工大學今日表示，為協助應屆DSE考生於放榜前再次評估其課程選擇，以便趕及在限期前作出更改，理大將於5月21日舉行「2022理大網上聯招課程諮詢日:入學攻略」，分享入讀理大的最新資訊，以及選科策略和面試技巧等，詳情請留意理大網頁最新公布。

為協助中學生及早做好生涯規劃，理大首度舉辦「八大學院巡禮」，活動以中三至中六學生、家長及老師為對象，由理大各學院院長、系主任或學系老師等30多位不同領域講者，由5月11至19日，透過7場網上講座，分享升讀理大的重要資訊，並會講解理大「學系為本」組合課程（Departmental scheme-based admission）理念、課程設計和優勢，以及分享在理大學習的體驗、畢業後就業概況等。「八大學院巡禮」網上講座報名連結請【按此】

【收生安排】理大推組合課程首年毋須選擇主修科目 AI及創新創業納入必修（詳情即看：【下一頁】

理大「八大學院巡禮」將於5月11日起舉行。（理大提供）

浸會大學亦表示，將於5月24至27日舉辦2022年「JUPAS網上諮詢週」，透過一系列網上直播環節，提供最新入學及課程資訊。在諮詢環節中，聯招申請人可跟浸大教授、學生及校友進行諮詢和對談，以更深入了解其心儀課程。所有活動會透過網上平台Zoom進行，包括「網上互動課程簡介會」、「實時與教授、學長諮詢會談」、「學生生活分享」，以及「JUPAS小Tips、面試攻略」。活動報名連結請【按此】

【JUPAS】浸大22/23學年推出4跨學科課程　全球娛樂課程學助藝人拓展觀眾市場（詳情即看：【下一頁】

浸大將於2022/23學年為聯招申請者，提供21個課程選擇，包括5個新課程，涉及「傳理學學士（榮譽）-遊戲設計與動畫主修」，取代「傳理學學士－電影主修－動畫及媒體藝術專修」，其餘新課程包括「藝術及科技文理學士（榮譽）」、「工商管理文學士（榮譽）（全球娛樂）」、「創新醫療及社會健康社會科學學士（榮譽） / 理學士（榮譽）」及「文理及科技學士（榮譽）」，各課程詳情及收生資訊請【按此】

浸大2022年「JUPAS網上諮詢週」將於5月24至27日舉行。（浸大提供）

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責任編輯：馮琪雅

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