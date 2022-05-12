【非常醫生】尖子醫生戰地救人拒活「倒模」人生　難忘抵南蘇丹即遇戰事

▲ 尖子醫生戰地救人拒活「倒模」人生，難忘抵南蘇丹即遇戰事。（陳詩瓏提供）

「香港教育制度較刻板，好遺憾喺香港做人道救援，總會受到質疑。」常人離開安舒區出發戰亂國家支援，旁人都難以理解，何況是一位在港一向被視為精英階層、前途無可量的醫生，香港人道年獎2021得獎者兼外科醫生陳詩瓏不選擇與同齡醫者一樣追逐升職之路，選擇在艱苦戰地中歷練，全為活出非「倒模」的人生。

出身小康家庭，自小已是尖子入讀名校女拔萃，家人寄望及朋輩影響，畢業後順理成章成為醫生，現全職中大醫學院擔任助理教授的陳詩瓏，她原想擔任獸醫，但因為輸了與父親進行的打賭，為履行承諾，在本地大學醫學院取錄她後便入讀，原打算讀一年便退學，但三年級時臨床接觸病人機會增加，對診治患者產生興趣愛上讀醫，才放棄獸醫夢。

考A-Level前已經有外國大學獸醫系取錄咗我，便馬虎地應付個試，點知有醫學院又收咗我，咁咪唯有照讀。

陳詩瓏直言成長至今，沒有經歷大風大浪，一直在父母的鋪設好的道路前行，醫科畢業後隨即進修成為一名外科醫生，偶然機會下聽到歷任無國界醫生的分享，令她決心為世界不幸的人略盡綿力，於2014年正式成為一名無國界醫生。不過，家人及朋友都對陳詩瓏的決定十分不解，甚至勸她放棄，他們認為成為專科醫生後，下一步應向成為顧問醫生，或者私人執業的目標進發：

不過我很硬頸的，由細到大想做就一定要做到，我覺得有責任去幫助一啲冇我咁幸運嘅人，加上外科醫生嘅專長在人道救援上，而戰區較缺人，我幫到的忙更多。

雖然女兒心意已決，但作為父親擔心女兒有危險亦人之常情，勸說她改到菲律賓、越南等地幫人，陳指明白其父親的擔憂，因此多進行解說工作讓其安心，向他解釋救援工作始終要有人出任，「咁好彩佢個女有能力，所以有責任承擔」，自己亦十分欣賞無國界醫生助人的理念，加諸還沒有小朋友等家庭負擔，正是合適的人選。面對陳詩瓏的堅持與倔強，拗不過的父親最終接受她外闖的決定。

力排眾議，2016年陳詩瓏終迎來首次外駐的救援任務，目的地是戰爭不斷的中東國家南蘇丹，最深刻抵達初期即遇戰事。「首日抵達遲咗少少到，錯過了聽安全簡報會，沒有預備走佬袋」，但抵達的第三日凌晨2時有無人機襲擊其身處的區域，要緊急到防空洞躲避，慌忙之下只取護照及無國界醫生身份證就走去避難：

當地習慣午夜12時便入睡，可節省電油，早上5時才重新亮起，凌晨2時突然外面發出『啪啪啪啪』聲。

項目總監不斷叩門嚷她落安全屋，著令她收拾「走佬袋」，及後她才得知，原來是敵方放出載滿炸藥無人機，以攻擊到訪該鎮的一名南蘇丹官員。等到早上7時裝滿炸藥的無人機被擊落，風波才平息。

因為我近視度數深，脫下眼鏡甚麼也看不見，摸黑收拾物資，當時聽外面的槍聲，我很害怕，手都震埋，終於找到了護照及無國界醫生身份證，便衝進安全屋。

於中大任教的陳詩瓏感恩2次外駐期間，有賴上司及同事分擔工作，才令她心無旁騖離港6個月完成任務。礙於疫情，完成2次救援工作後，陳詩瓏暫未有新的救援任務，雖無意帶教授的中大醫科生前往戰區工作，但希望通過分享自身經驗，以身教影響一眾準醫者將來行醫時參與人道工作。

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記者：陳麗娜