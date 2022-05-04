【絕頂好老細】為名利用盡卑鄙手段「呃秤」　黑色幽默笑盡老闆良心失衡

▲ 《絕頂好老細》

話自己最高道唔呃秤，可能就是最呃秤的人。由康城影帝查維爾巴頓（Javier Bardem）主演電影《絕頂好老細》（The Good Boss）就是一個關於一個「呃秤」的故仔。

此片由《十萬水急》（A Perfect Day）鬼才導演費南多里昂狄阿拉諾（Fernando León de Aranoa）執導，在西班牙金像獎（Goya Awards）最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳原創劇本等6大獎項。

▲ 查維爾巴頓

尖酸喜劇

故事講在白朗高造磅廠，老闆白朗高（查維爾巴頓飾）希望順利通過檢查，讓公司奪得卓越獎。可是同時，最近被解僱的員工荷西（奧斯卡德拉富思特飾）突然帶著兩個孩子出現，要求恢復他的職位，氣氛頓時變得緊張。

當工廠的管理團隊拒絕他的要求，荷西便準備單人匹馬對抗公司，扭盡六壬，令老闆名譽掃地，阻止他贏得夢寐以求的獎項。

表面最講公道的白朗高最呃人，他對員工無情，另又出軌搭上公司實習生，而且該實習生更是他朋友的女兒。所以他秤來秤去，其實最愛是自己，於是扭盡六壬，用各方法保自己及公司名譽。

影片所講是十分殘酷的血淋淋社會現實，但用十分幽默的筆觸去描寫。導演表示《絕頂好老細》是部尖酸的喜劇，充滿暗黑的幽默，故事透徹地觀察一間有數百名僱員的家族企業。

▲ 白朗高搭上公司實習生。

反映勞資關係惡化

他指，白朗高是這部描述過時的勞動生態的悲喜劇主角，但當中並沒有英雄或壞人。天秤是公義的象徵，這個意象構成了整個故事：白朗高不惜一切代價回復造磅廠的財政平衡，即使這意味著他要使用卑鄙的手段「呃一呃秤」。

《絕頂好老細》反映了勞資關係惡化和員工的去個性化，描繪了一個時代的風景︰團結、道德和共同利益等過時的概念似乎已在就業市場消失，取而代之的是財務不穩和利潤至上的價值觀。

導演一矢中的說：「在我們面對的所有挑戰中，也許為電影定調是最困難的。維持幽默與痛苦的平衡必須像平衡天秤兩邊的重量般精確。」

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