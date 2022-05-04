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【傑出學生】16名大學生獲「創明天獎學金」　將獲邀到大灣區交流

社會 19:58 2022/05/04

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

「創明天獎學金」頒授典禮今日舉行。（基金提供）

大灣區共同家園青年公益基金舉辦第2屆「創明天獎學金」，向16位才學兼優、熱心服務社會的本地大學生頒發5萬元獎學金，資助他們學業及日後發展需要，基金今日（4日）舉行頒授典禮。

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第2屆「創明天獎學金」獲得近200名、來自13間本地院校的學生申請，是次獲獎學生除學業出眾外，亦多才多藝，不少人具備音樂及體育多方面才華，並且熱心服務社會。今年評審團包括行政會議召集人陳智思、香港研究資助局主席黃玉山、MWYO青年辦公室創辦人及總監劉鳴煒等人。

大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光說，當內地與香港恢復正常往返之後，將邀請獎學金評審及得獎同學一同前往灣區體驗，包括與當地大學交流、參觀創科龍頭企業，體驗獨特的當地文化，以及了解大灣區發展前景。黃永光又讚16位得獎同學展現出智慧、勤奮、熱誠同承擔，而且個個心繫社會，盼望他們能繼續努力，發揮自己的才華及創意，成就香港及國家的未來發展。

政制及內地事務局粵港澳大灣區發展專員袁民忠就表示，該獎學金為獲獎同學提供親身到大灣區體驗的機會，鼓勵大家踴躍參與，去感受大灣區的發展，發掘機遇，創造自己的未來。

「創明天獎學金」得獎傑出學生。（基金提供）

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記者：黃悅晴

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