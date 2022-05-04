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【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉將軍澳天晉IIIB、荃灣愉景新城1座等【附名單】

社會 21:29 2022/05/04

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

將軍澳天晉。（資料圖片）

政府今日（4日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月5日至6日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：

  • 跑馬地雲暉大廈 B 座
  • 灣仔皇后大道東 29-31 號 樂滿大廈
  • 北角和富中心 14 座
  • 上環新街市街 8 號康威花 園 A 座
  • 黃竹坑深灣道 3 號南濤閣 2 座
  • 柴灣興民邨民富樓
  • 將軍澳天晉 IIIB1B 座
  • 將軍澳寶盈花園 2 座
  • 將軍澳翠林邨欣林樓
  • 油塘鯉魚門徑 1 號海傲灣 2 座
  • 九龍灣德福花園 E2 座
  • 牛頭角樂華南邨奐華樓
  • 九龍城東頭(二)邨旺東樓
  • 土瓜灣美景街54號安和園安順大廈
  • 土瓜灣美景街 2 號美景樓 1 期
  • 土瓜灣木廠街16號錦堂樓
  • 何文田愛民邨頌民樓
  • 旺角富榮花園 15 座
  • 旺角海富苑海寧閣
  • 大角咀大同新邨大益樓
  • 深水埗富昌邨富韻樓
  • 荃灣愉景新城 1 座
  • 荃灣綠楊新邨 K 座
  • 沙田溱岸 8 號 2 座
  • 沙田富豪花園富儷閣
  • 沙田愉翠苑愉勤閣
  • 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
  • 馬鞍山聽濤雅苑 7 座
  • 馬鞍山聽濤雅苑 8 座
  • 上水彩園邨彩湖樓
  • 上水寶石湖邨碧玉樓
  • 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
  • 元朗尚悅 13 座
  • 天水圍嘉湖山莊美湖居 7 座
  • 天水圍天華邨華祐樓
  • 天水圍天盛苑盛悅閣
  • 天水圍天恩邨恩頤樓
  • 屯門新屯門中心 8 座
  • 屯門仁政街 7-35 號屯門中心大廈
  • 屯門富健花園 8 座

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責任編輯：李榮忠

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