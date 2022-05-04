【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉將軍澳天晉IIIB、荃灣愉景新城1座等【附名單】

▲ 將軍澳天晉。（資料圖片）

政府今日（4日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月5日至6日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：

跑馬地雲暉大廈 B 座

灣仔皇后大道東 29-31 號 樂滿大廈

北角和富中心 14 座

上環新街市街 8 號康威花 園 A 座

黃竹坑深灣道 3 號南濤閣 2 座

柴灣興民邨民富樓

將軍澳天晉 IIIB1B 座

將軍澳寶盈花園 2 座

將軍澳翠林邨欣林樓

油塘鯉魚門徑 1 號海傲灣 2 座

九龍灣德福花園 E2 座

牛頭角樂華南邨奐華樓

九龍城東頭(二)邨旺東樓

土瓜灣美景街54號安和園安順大廈

土瓜灣美景街 2 號美景樓 1 期

土瓜灣木廠街16號錦堂樓

何文田愛民邨頌民樓

旺角富榮花園 15 座

旺角海富苑海寧閣

大角咀大同新邨大益樓

深水埗富昌邨富韻樓

荃灣愉景新城 1 座

荃灣綠楊新邨 K 座

沙田溱岸 8 號 2 座

沙田富豪花園富儷閣

沙田愉翠苑愉勤閣

沙田㘭背灣街23號旭禾苑

馬鞍山聽濤雅苑 7 座

馬鞍山聽濤雅苑 8 座

上水彩園邨彩湖樓

上水寶石湖邨碧玉樓

粉嶺嘉盛苑嘉耀閣

元朗尚悅 13 座

天水圍嘉湖山莊美湖居 7 座

天水圍天華邨華祐樓

天水圍天盛苑盛悅閣

天水圍天恩邨恩頤樓

屯門新屯門中心 8 座

屯門仁政街 7-35 號屯門中心大廈

屯門富健花園 8 座

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責任編輯：李榮忠