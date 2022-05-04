【強制檢測】40幢大廈納強檢 涉將軍澳天晉IIIB、荃灣愉景新城1座等【附名單】
社會 21:29 2022/05/04
政府今日（4日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月5日至6日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：
- 跑馬地雲暉大廈 B 座
- 灣仔皇后大道東 29-31 號 樂滿大廈
- 北角和富中心 14 座
- 上環新街市街 8 號康威花 園 A 座
- 黃竹坑深灣道 3 號南濤閣 2 座
- 柴灣興民邨民富樓
- 將軍澳天晉 IIIB1B 座
- 將軍澳寶盈花園 2 座
- 將軍澳翠林邨欣林樓
- 油塘鯉魚門徑 1 號海傲灣 2 座
- 九龍灣德福花園 E2 座
- 牛頭角樂華南邨奐華樓
- 九龍城東頭(二)邨旺東樓
- 土瓜灣美景街54號安和園安順大廈
- 土瓜灣美景街 2 號美景樓 1 期
- 土瓜灣木廠街16號錦堂樓
- 何文田愛民邨頌民樓
- 旺角富榮花園 15 座
- 旺角海富苑海寧閣
- 大角咀大同新邨大益樓
- 深水埗富昌邨富韻樓
- 荃灣愉景新城 1 座
- 荃灣綠楊新邨 K 座
- 沙田溱岸 8 號 2 座
- 沙田富豪花園富儷閣
- 沙田愉翠苑愉勤閣
- 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
- 馬鞍山聽濤雅苑 7 座
- 馬鞍山聽濤雅苑 8 座
- 上水彩園邨彩湖樓
- 上水寶石湖邨碧玉樓
- 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
- 元朗尚悅 13 座
- 天水圍嘉湖山莊美湖居 7 座
- 天水圍天華邨華祐樓
- 天水圍天盛苑盛悅閣
- 天水圍天恩邨恩頤樓
- 屯門新屯門中心 8 座
- 屯門仁政街 7-35 號屯門中心大廈
- 屯門富健花園 8 座
《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：李榮忠