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【駭客入侵】傳真社新聞通訊系統上月遭駭客入侵　3,700多名訂閱人士電郵地址被存取

社會 20:19 2022/05/04

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傳真社新聞通訊系統上月遭駭客入侵。（iStock圖片）

傳真社（Factwire）今日（4日）發出道歉聲明，指出發布新聞通訊 (Newsletter) 的系統上月遭到香港駭客入侵，訂閱人士的登記資料曾被存取，涉及3,700多人的電郵地址。傳真社向受影響人士致以歉意，又指得悉事件後已第一時間停用有關系統，並重新檢視各系統的保安。

傳真社於聲明中表示，網站及內部系統近日持續遭到攻擊，技術人員一直努力抵禦並維持正常運作，但昨日 (3日) 發現用發布新聞通訊的系統，曾於上月14日遭到IP位置來自香港的駭客入侵，2017年7月至2021年1月期間3,700多名登記收取Newsletter人士的電郵地址被存取，其中約1,000名在2018年11月至2019年10月登記的人士，他們登記時自行輸入的名稱亦有被存取。傳真社指，有關資料透過訂閱計劃收集，並非捐款人資料，亦沒有記錄登記名稱及電郵地址以外的其他資料，系統並無匯出資料的紀錄，但未能排除資料被駭客以其他方法盜取。

傳真社表示，對未能妥善保護訂閱人士的資料難辭其咎，在得悉事件後，已立即停用被入侵的系統，並重新檢視各系統的保安，以確保捐款人及報料人士等資料得到妥善保存。

傳真社道歉聲明全文。（傳真社Facebook）

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責任編輯：黃悅晴

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