李家超施氹功　小女孩由直呼花名後改叫「未來特首」

▲ 李家超許諾，若當選，會為小朋友做更多事。（梁偉榮攝）

特首唯一候選人李家超今到訪西九文化區，一行人參觀期間吸引不少市民目光，李家超親和力盡顯，笑臉相迎，與外籍人士交談，與長者打招呼，連外籍人士的狗仔都得到其關愛，不過，最吸引鎂光燈的，是一位飲著果汁的小女孩，李家超滿面笑容，氹得小女孩由直呼其花名「比卡超」，到最後改稱其為「未來特首」。

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在小女孩大呼李家超「花名」時，李家超完全沒有不滿，而是主動上前交談，小女孩一開始專注於自己手中的果汁，李家超繼續展現慈愛一面，讚道：「哇，幾叻女，你日後一定係懂得吹樂器㗎喇。」又對小女孩說，「希望我當選後可以為你做多啲嘢。」其後李離開，小女孩卻改口問：「未來特首喺邊度？」競選辦副主任譚志源聞言即指向前方的李家超，笑說：「在這裡。」小女孩才與李家超揮手道別。

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