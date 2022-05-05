  • 26°C
香港時間 : 2022505日 (週四) 11:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李家超祖籍廣東番禺　哪個地方盛產特首？

10:30 2022/05/05

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

現年65歲的李家超，祖籍廣東番禺。（經濟日報資料圖片）

特首選舉唯一候選人李家超，篤定成為下屆特首。現年65歲的他，與另一前特首曾蔭權，同樣祖籍廣東，意味作為香港人口主要來源的廣東省，將會產出兩位特首。之不過，竟然還有另一省份，能夠並列第一？

雖然李家超和曾蔭權同樣祖籍廣東，但兩人算不上是鄉里，事關李家超祖籍廣東番禺，而曾蔭權則是南海九江鎮上西鄉。

值得一提的是，曾蔭權曾與一眾兄妹回鄉祭祖，更獲南海市封為「榮譽市民」，而他當年當選特首後，其家鄉村民亦興奮不已。

行政長官林鄭月娥祖籍浙江舟山。（經濟日報資料圖片）

之不過，原來浙江省亦是香港特首另一大「產地」，事關首位特首、全國政協副主席董建華，以及現任特首林鄭月娥，兩人同為浙江舟山人。

其中，林鄭曾公開表示，雖然自己在舟山並無親戚，但對舟山有一份感情，但由於祖輩很早已離開舟山，加上其父已離世，故無法描述故鄉具體位置。

她在2017年當選後，曾有鄉親形容她是「舟山籍鐵娘子」，形容她猶如「海的女兒」般，胸襟寬廣和蘊藏巨大能量。

而董建華在卸任特首後，曾與弟弟董建成回到家鄉舟山，捐款興建「董浩雲圖書館」，推動當地航運事業發展。

祖藉山東的梁振英，對如何製作山東麵有一套心得。（Youtube影片截圖）

至於另一全國政協副主席、上屆特首梁振英則祖籍山東威海，其父親梁忠恩是香港警隊成立初期，在山東招募的警員。

事實上，在疫情爆發初期，梁振英曾化身Youtuber，在網上教大家如何煮一碗山東麵，更拿出「傳家之寶」手動製麵機自製麵條呢！

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

中學同窗大爆料　李家超原來是「少女殺手」？
16:11 2022/04/28
中學同窗大爆料　李家超原來是「少女殺手」？
李家超信奉天主教　最多特首信奉甚麼宗教？
20:55 2022/05/03
李家超信奉天主教　最多特首信奉甚麼宗教？
李家超施氹功　小女孩由直呼花名後改叫「未來特首」
21:41 2022/05/04
李家超施氹功　小女孩由直呼花名後改叫「未來特首」

你可能感興趣

中學同窗大爆料　李家超原來是「少女殺手」？
16:11 2022/04/28
中學同窗大爆料　李家超原來是「少女殺手」？
李家超信奉天主教　最多特首信奉甚麼宗教？
20:55 2022/05/03
李家超信奉天主教　最多特首信奉甚麼宗教？
李家超施氹功　小女孩由直呼花名後改叫「未來特首」
21:41 2022/05/04
李家超施氹功　小女孩由直呼花名後改叫「未來特首」
香港 番禺 董建成 董浩雲 董建華 曾蔭權 YouTuber 梁振英 浙江省 航運

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影