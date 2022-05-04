【在家工作】長期WFH或造成身心壓力　理大職業治療師分享3個減壓貼士

▲ 理大職業治療師分享在家工作3個減壓貼士。（理大提供）

本港疫情反反覆覆，不少公司會推行在家工作，但長期WFH都容易造成生理及心理壓力，理大譚榮芬康復治療中心（職業治療）職業治療師李國輝分享3個簡單減壓小貼士，供一眾打工仔參考。

李國輝說，WFH的壓力來源大致分為3類，第一為缺乏合適的辦公軟件和硬件器材，令工作時未必得心應手；WFH易被家庭鎖事分心或被同住者打擾；加上在家工作令同事之間少溝通，「困」在家中亦容易產生不安全和孤獨的感覺。他提出3個減壓的小貼士：

改善家裡的工作環境，坐姿要正確： 坐著時，背部及臀部應緊貼椅子，而座椅不可太高或太低，應能讓雙腳舒適地放在地板上；座椅扶手也應能讓手肘自然地放在上面；間中可以站立起來工作片刻，幫助下肢血液流動。室內亦適宜多放點綠色植物，工作每20分鐘後來一個小休，讓雙眼看一下附近的植物。

坐著時，背部及臀部應緊貼椅子，而座椅不可太高或太低，應能讓雙腳舒適地放在地板上；座椅扶手也應能讓手肘自然地放在上面；間中可以站立起來工作片刻，幫助下肢血液流動。室內亦適宜多放點綠色植物，工作每20分鐘後來一個小休，讓雙眼看一下附近的植物。 妥善安排時間及調節心情： 自訂工作時間表，避開或配合子女上網課和作息的時間；工作上安排先難後易，選擇最適合自己的時段來工作；社交上互相支持亦能減少孤獨感，避免獨自面對困難的壓力源。保持充足的睡眠，睡前關閉藍光產品，這樣才能令大腦不受滋擾並令身體放鬆，幫助入睡。

自訂工作時間表，避開或配合子女上網課和作息的時間；工作上安排先難後易，選擇最適合自己的時段來工作；社交上互相支持亦能減少孤獨感，避免獨自面對困難的壓力源。保持充足的睡眠，睡前關閉藍光產品，這樣才能令大腦不受滋擾並令身體放鬆，幫助入睡。 進行家居運動和冥想：「冥想」是一種廣泛的概念，目的是將身心帶回到「此時此地」(here and now) ，其實簡單的日常活動亦讓注意力迅速回到當下活動並感受身體感覺，帶來減壓效果，在家中也能實行的例子有：烹飪、書法練習、洗碗等家務、填色遊戲；但雖注意，專業的冥想訓練，如瑜伽、關注自身呼吸、身體掃描等需要經專業導師指導

李國輝說，疫情已困擾兩年多，大家的抗疫疲勞或亦已到臨界點，但他認為，在到達隧道盡頭前更要堅持，鼓勵大家正面樂觀面對疫情。

▲ 理大職業治療師分享在家工作3個減壓貼士。（理大提供）

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責任編輯：黃悅晴